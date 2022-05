Sicredi capta R$ 500 milhões para financiar micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres

Micro, pequenas e médias empresas brasileiras lideradas por mulheres poderão buscar recursos junto ao Sicredi para financiar suas iniciativas. A instituição financeira cooperativa captou, no exterior, US$ 100 milhões, o equivalente a cerca de R$ 500 milhões. Além do porte da empresa, a linha de crédito levará em conta o faturamento anual de até R$ 6 milhões e o percentual do capital social, que deve ter mais de 50% do total em mãos femininas.

A iniciativa inclui o fator gênero como critério para o uso dos recursos como forma de promover o crescimento econômico sustentável e inclusivo, ampliando o acesso ao crédito para pequenas empresas brasileiras lideradas por mulheres. "Também estamos reforçando nosso papel de auxiliar a atração de investidores para o setor privado brasileiro, ampliando a base de relacionamento do Sicredi”, afirma Carlos Leiria Pinto, Gerente-geral da IFC no Brasil.

Por meio dessa ação, o Sicredi contribui com o 2X Challenge - Finance for Women, desafio global lançado pelas instituições financeiras de desenvolvimento do G7 e que possui o objetivo de destinar recursos à geração de oportunidades de empreendedorismo e liderança a mulheres em países emergentes. A linha de crédito da instituição financeira cooperativa foi aprovada como elegível ao desafio, que busca destinar mais de US$ 15 bilhões em novos financiamentos para as mulheres empreendedoras em 2021 e 2022.

Integrante do Pacto Global proposto pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), o Sicredi é comprometido com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Na operação de fomento ao empreendedorismo feminino está sendo atendido o objetivo número 5, que trata sobre Igualdade de Gênero.

“Esperamos que esta iniciativa impulsione muitas empresas lideradas por mulheres e também gere mais crescimento econômico para as suas comunidades de atuação. Iniciamos as captações temáticas com a IFC em 2021 e, agora, com esta segunda ação, damos sequência ao plano de captações internacionais para reforçar o nosso compromisso com a agenda ESG, neste caso, especialmente ligado ao desenvolvimento e empreendedorismo das mulheres brasileiras”, afirma Cesar Bochi, diretor executivo de Administração do Sicredi.

Os recursos foram mobilizados pela International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, com participação do BNP Paribas e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Esta é a primeira operação estruturada dos dois bancos comerciais com o Sicredi, e reforça o papel da IFC de atrair novos investidores e dar visibilidade ao mercado brasileiro para grupos financeiros internacionais. O Sicredi é cliente da IFC desde 2013 e esta é a sexta operação entre as duas instituições.

Estímulo à energia solar

Em maio de 2021, o Sicredi firmou sua primeira captação com a IFC, em uma linha de crédito internacional de US$ 120 milhões para estimular projetos de energia solar dos associados da instituição em todo o Brasil. Foi a primeira operação de uma instituição financeira cooperativa brasileira a receber certificação emitida pela Climate Bonds Initiative (CBI), organização internacional que atua para promover investimentos na economia de baixo carbono. A iniciativa também detém certificação pelo Green Loan Principles (GLP), que atesta que os projetos oferecem benefícios ambientais claros e verificáveis e que os processos de avaliação e seleção, assim como a gestão dos recursos e o seu monitoramento, seguem padrões internacionais.