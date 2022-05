CDL Porto Alegre perde o gestor comercial Paulo Roberto Borba

O gestor comercial da CDL Porto Alegre, Paulo Roberto Borba, faleceu neste sábado (7). Natural de Porto Alegre, Borba tinha 63 anos e iniciou sua trajetória na entidade em 1987, contribuindo de forma efetiva na construção de produtos e serviços relacionados à proteção ao crédito. Além de liderar toda a equipe comercial, participou da fundação da Boa Vista Serviços, foi idealizador da solução de Crédito Garantido e teve papel fundamental na formação de uma rede estadual que hoje une mais de 150 entidades empresariais em todo o Rio Grande do Sul.

O velório ocorrerá até as 18h deste sábado no Angelus Memorial Crematório, na avenida Porto Alegre, n° 320, capela 6. Borba deixa a esposa Lisiane e duas filhas, Júlia e Paula. Nas redes sociais, a CDL POA prestou uma homenagem ao gestor. "Manifestamos os nossos mais profundos pesares à família, reconhecendo a contribuição do Borba para para o desenvolvimento da Entidade, da equipe, das associadas e do varejo como um todo", diz a nota.