Receita da 3tentos sobe 66% no primeiro trimestre, para R$ 1,273 bilhão

A 3tentos, empresa gaúcha de distribuição de insumos agrícolas e processamento de grãos, registrou um lucro líquido ajustado de R$ 84,2 milhões no primeiro trimestre de 2022, o que representa um crescimento de 38,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita operacional líquida foi de R$ 1,273 bilhão nos primeiros três meses de 2022, um incremento de 66% em relação ao primeiro trimestre de 2021, com expansão nos três segmentos da empresa (insumos, grãos e indústria).

“O modelo de negócio resiliente da 3tentos já conta com a diversificação geográfica, fundamental para mitigar ainda mais os efeitos e riscos climáticos que possam afetar os nossos mais de 18 mil clientes. Continuamos em ritmo acelerado de expansão no Mato Grosso e consolidação da nossa presença no Rio Grande do Sul”, afirma Luiz Osório Dumoncel, CEO da 3tentos. Ele acrescenta: “Contamos com um time dedicado e comprometido na entrega de mais um ano de bons resultados, oferecendo boas soluções ao produtor rural e agregando valor ao grão que processamos na indústria”.

No segmento de insumos, a receita operacional líquida cresceu 28,2% em um ano, para R$373,8 milhões, apesar da estiagem no Rio Grande do Sul e mesmo com menor aplicação de defensivos por parte dos produtores. Esse resultado reflete a expansão da 3tentos em novas regiões no estado do Rio Grande do Sul e entrada no Mato Grosso (responsável por 15% de insumos), ganho de market share nas áreas de atuação, além de pequena antecipação sazonal da compra de fertilizantes pelos produtores.

Puxada especialmente pela comercialização de trigo, que apresentou safra muito positiva no Rio Grande do Sul em 2021, a receita líquida de grãos foi de R$328,7 milhões, apresentando forte crescimento de 237,2% em relação ao primeiro trimestre de 2021.

O volume de farelo e o preço de biodiesel, impulsionado pela alta na cotação das commodities, impactaram de forma positiva o resultado do segmento de indústria, que atingiu R$570,7 milhões no primeiro trimestre, um avanço de 50% ante igual período do ano passado.

O plano de expansão da 3tentos segue acelerado. No Mato Grosso, do plano original de abrir 8 lojas na região da BR-163, três já foram inauguradas: em 2021, na cidade de Sinop, e, em 2022, nas cidades de Sorriso e Matupá, além da construção da nova fábrica de processamento de soja e produção de biodiesel em Vera (MT), que já se encontra com mais de 50% de conclusão da obra (previsão de entrada em operação no segundo semestre de 2023). Antes disso, em junho de 2022, a unidade de Vera já passará a contar com capacidade de armazenamento e começará a realizar a originação de milho.

No Rio Grande do Sul, foram abertas sete novas lojas em 2021, uma unidade a mais do que o previsto, nas cidades de Alegrete, Erechim, Palmeira das Missões, Santiago, São Borja, Uruguaiana e Vacaria. Em 2022, serão abertas 5 novas lojas no RS, totalizando 52 unidades no estado. A planta industrial de Cruz Alta também concluirá o aumento da capacidade no processamento de soja, passando de 1.000 toneladas por dia para 2.000 toneladas diárias a partir de junho de 2022.