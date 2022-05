South Summit atrai fundos de investimentos com US$ 62 bi em recursos

Um evento de negócios, mas muito humano. Essa foi uma das características do South Summit Brazil, realizado de 4 a 6 de maio no Cais do Porto, em Porto Alegre. E uma das figuras que garantiu esse perfil foi a espanhola María Benjumea, fundadora do projeto iniciado em Madrid. Um pouco em espanhol, outro pouco em inglês, ela disse que viveu um sonho que só foi possível graças ao apoio do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

José Renato Hopf, presidente da edição brasileira, revelou que o evento atraiu US$ 62 bilhões de fundos que serão investidos em startups da América Latina. “Pela primeira vez no Brasil, se fez um evento de tamanha dimensão global”, comentou o também CEO da 4all. A South Summit Porto Alegre, informou ele, recebeu 20 mil pessoas nos três dias, vindas de 66 países.

Participaram da cerimônia de encerramento o governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o vice-prefeito, Ricardo Gomes, e outras autoridades, que entregaram os prêmios às startups que se destacaram (veja abaixo quais foram).

“Escolhemos a melhor cidade, o melhor Estado. Em 2012, começamos em Madrid com 500 pessoas e, nesses dias, tivemos 20 mil”, repetiu María, vibrante. Para concluir a cerimônia, María recebeu o título de cidadã de Porto Alegre.

Em seu discurso, Melo comentou que o evento veio para ficar e reforçou que não dá mais para adiar a entrega do Cais para a população. “Os próximos 250 anos da Capital começam exatamente agora”, celebrou.

O prefeito acredita que o South Summit seja o casamento perfeito do talento com o capital. “Aqui vimos colaboração, cocriação e solidariedade. Esse é o legado para o Rio Grande”, afirmou, elogiando o entusiasmo de María. “Gostaria que essas gurias de 20 anos tivessem a energia da senhora”, brincou.

O governador confessou que tinha uma ponta de tristeza na tarde desta sexta-feira (6). “Chegou a hora de dizer adeus. Foi uma alegria muito grande termos trazido o South Summit para o Brasil, mas, por outro lado, passou muito rápido”, falou Ranolfo Vieira Júnior, informando que já está separado no orçamento do governo o valor para que ocorra a edição 2023 do South Summit Brazil, dessa vez, entre 23 e 31 de março, também em Porto Alegre.