Amazon e governo do RS oficializam parceria

O segundo dia do South Summit chegou com sol, brindando os participantes do evento que está movimentando todas as atenções em Porto Alegre com as belezas da orla do Guaíba e, claro, aumentando o fluxo de pessoas em relação a quarta-feira, quando a chuva predominou. "Esse é um dos melhores eventos que já vi acontecer no Brasil", comentou Paulo Cunha, diretor de Setor Público da Amazon Web Services (AWS), plataforma de serviços de computação em nuvem da Amazon.

Ele participou da solenidade de assinatura de um termo de cooperação da empresa com o governo do Rio Grande do Sul, parceria que começou a ser desenhada recentemente, quando uma comitiva gaúcha esteve nos Estados Unidos em março.

A iniciativa é focada na qualificação de talentos e envolve os programas AWS Academy, AWS EdStart, AWS Activate, AWS DigiGov, AWS GovCloudExec e AWS Cloud Credits for Research. O prazo é de 24 meses e não envolve contrapartidas financeiras do Estado. Cunha comentou que o Rio Grande do Sul é um celeiro de talentos e disse que o governo gaúcho age com uma startup pela agilidade das decisões que têm tomado. "Esse é o projeto de maior envergadura da AWS no Brasil em parceria com um governo estadual, tanto no volume de compromissos firmados como de profissionais e estudantes que serão envolvidos", conta.

O termo foi assinado por Cunha e pelo líder da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Claudio Gastal. "Empregabilidade, formação de jovens e estímulo a startups estão entre alguns dos eixos que comporão os esforços conjuntos futuros entre o executivo e a AWS Brasil, o que significa que os gaúchos terão acesso a oportunidades e ferramentas extremamente competitivas", afirmou o secretario.

O secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Alsones Balestrin, lembrou de quando Cunha comentou que imaginava que o Rio Grande do Sul seria um case para a empresa. "Queremos, de fato, que isso aconteça, Temos muito orgulho do que está sendo construido", destacou. O secretário lembrou ainda o lançamento no South Summit Brasil da Rede RS Startup, que também contará com a parceria da AWS e da Procergs. "É uma plataforma que irá conectar todo ecossistema gaúcho".

Entre os programas que serão realizados aqui a partir do termo de cooperação estará o AWS EdStart, que funciona como uma aceleradora de startups de tecnologia educacional projetada para ajudar os empreendedores a construir a próxima geração de soluções de aprendizado on-line, análise e gerenciamento de campus na nuvem AWS. O programa foi projetado para permitir que as startups se movam mais rapidamente através de benefícios como suporte financeiro sem equidade por meio do crédito promocional da AWS, treinamento técnico e suporte, entre outros.

Já o AWS Academy oferece às instituições de ensino superior um currículo gratuito e pronto para ensinar computação em nuvem e preparar os alunos para certificações reconhecidas pelo setor e empregos relacionados com a nuvem. "A ideia é preparar os professores para serem os grandes articuladores capazes de ajudar os estudantes. Eles serão capacitados e receberão conteúdos para construírem as aulas e certificado", explica o executivo.

Em todo o mundo, a companhia tem como meta, até 2025, capacitar 25 milhões de pessoas gratuitamente. "Acreditamos que muito da transformação da educação acontece pelo digital e essa incubadora dará suporte tecnológico para ajudar a engajar esses movimentos de investidores e grupos educacionais", destaca. De acordo com Cunha, todos esses projetos serão melhor detalhados em breve.