Participantes reclamam de qualidade da acústica do evento

O sol que apareceu nesta quinta-feira resolveu boa parte dos problemas do primeiro dia do South Summit, no Cais do Porto, em Porto Alegre. Sem a chuva, os participantes puderam aproveitar mais a área externa. A dificuldade de ouvir o que os palestrantes falavam, no entanto, continuou sendo relatada, já que a feira de negócios acontece no mesmo ambiente, gerando burburinho.

Rápidas do Cais

Embarcadero surfou junto

Além das salas de reuniões montadas pela organização do South Summit, os estabelecimentos do Cais Embarcadero serviram de pontos de encontro mais informais - e confortáveis. Às 15h30min desta quinta-feira, os restaurantes e cafés estavam lotados de gente com os crachás do evento. Mas, pelo menos, dava para ouvir o que se falava - diferentemente do que ocorria nos armazéns.

Pegou mal

Em muitas palestras ao longo do dia, participantes eram impedidos de entrar. A justificativa era a lotação máxima. Será que foram vendidos ingressos demais? Quem pagou e não pôde assistir o que queria deve ter ficado bastante frustrado.

Pegou bem

As atrações musicais ao longo do dia na área externa do Cais, em frente ao Guaíba, estão sensacionais. Os participantes passam cantando junto com os músicos. No Embarcadero, no meio da tarde, também teve show. Os Fagundes fizeram a festa e mostraram aos turistas de fora a cultura gauchesca.