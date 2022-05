Participantes do South Summit reclamam da acústica do evento

Mauro Belo Schneider

O sol que apareceu nesta quinta-feira (5) resolveu boa parte dos problemas do primeiro dia do South Summit, no Cais do Porto, em Porto Alegre. Sem a chuva, os participantes puderam aproveitar mais a área externa, evitando tanto acúmulo de pessoas nos pavilhões. A dificuldade de ouvir o que os palestrantes falam, no entanto, continua sendo relatada, já que a feira de negócios acontece no mesmo ambiente, gerando burburinho.