Foi com a Arena Stage completamente lotada que o South Summit Brasil foi inaugurado oficialmente no início da noite de ontem. Um evento multicultural na essência, onde o idioma português, espanhol e inglês podem ser ouvidos a todo instante, seja nas palestras, nas rodas de conversa e pelos corredores que levam aos pavilhões do Cais Mauá, onde acontecem os painéis. Na abertura, além do hino brasileiro, o espanhol, representando as origens do evento, que nasceu em Madri, na Espanha.

"É muita emoção estar aqui falando para mais de 2 mil pessoas, que vieram se juntar ao primeiro evento de inovação global realizado no Brasil e no Rio Grande do Sul", destacou José Renato Hopf, presidente do South Summit Brasil, investidor e cofundador do South Summit Brasil & 4all. Visivelmente emocionado, Zé deixou o discurso de lado para agradecer os envolvidos em trazer esse evento para Porto Alegre.

"Trata-se de um sonho que sonhamos juntos, de acreditar que, através da inovação, podemos transformar a economia e a sociedade. Colaboração é chave, e eu nunca tinha vivido algo assim", destacou.

A presidente e fundadora do South Summit, María Benjumea, arrancou muitos aplausos ao ser chamada ao palco. "Me tornei uma gaúcha", brincou, aproveitando para destacar o trabalho realizado pelo governo do Estado e a prefeitura de Porto Alegre, bem como de todo ecossistema local para receber o evento. "É uma equipe absolutamente apaixonante", destacou.

A cerimônia teve a presença de diversas autoridades e representantes do ecossistema de inovação gaúcho. "Somos a cidade da inovação, das startups e, a partir de hoje, a cidade do South Summit Brasil", destacou o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ele destacou o esforço feito pelo grupo de empresários que liderou a reforma dos armazéns do cais, que hoje recebem o evento global. E aproveitou para contar que María Benjumea será homenageada em breve como cidadã de Porto Alegre.