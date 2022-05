Barco lounge

O tradicional barco Cisne Branco, que normalmente é usado para levar turistas para conhecerem Porto Alegre de dentro do Guaíba, ganhou um novo uso durante a South Summit. Atracado em frente ao Cais, ele serve para happy hours entre executivos. A embarcação é o "business lounge" do evento, com entrada restrita.

Renner salvou

Com tanta chuva ontem, o contêiner da Renner salvou quem se molhou. A marca também montou um stand institucional, onde há uma experiência de realidade virtual, com o desfile da coleção Outono Inverno. A Renner é a única patrocinadora do segmento do varejo de moda e tem a presença de três speakers, que abordam Moda 3D, RX Venture e encantamento.

Coca-Cola do Metaverso

A Coca-Cola Creations apresentou, na South Summit, o primeiro sabor de refrigerante inspirado no Metaverso. A companhia está com um stand de Coca-Cola Byte no evento e promotores irão distribuir mil latas do produto a cada dia do Summit. Não tem como descrever o sabor do Metaverso, só provando.