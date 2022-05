Melo anuncia fim do papel na prefeitura de Porto Alegre durante South Summit

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que participou do painel A Estrada da Tecnologia: Sul em Expansão, na tarde desta quarta-feira (3), fez um anúncio que surpreendeu o público da South Summit. Ele disse que a prefeitura não usará mais papel. “Você fala de cidade inovadora e não faz o seu dever de casa”, comparou, em entrevista a jornalistas após a fala.

Melo percebe que a gestão pública tem uma cultura forte do uso de papel, principalmente devido aos despachos. Mas, em seu gabinete, já incorporou a assinatura digital.

A medida, segundo o prefeito, é arbitrária, uma vez que não houve consenso entre seus secretários. O primeiro passo de Melo para eliminar o papel será não comprar mais impressoras, tinta e absolutamente nada que envolva o processo.

“Queremos criar essa cultura. Vamos fazer com que o gabinete do prefeito e do vice sejam os primeiros a dar exemplo. É uma questão de adaptação. Normalmente, na casa de ferreiro o espeto é de pau”, expôs, acrescentando que será uma iniciativa gradual.