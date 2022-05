Com investimento de R$ 60 milhões, Vila da Mônica Gramado inaugura em outubro

A cinco meses de sua inauguração, o Vila da Mônica Gramado, parque temático da Turma da Mônica em construção na Serra gaúcha, lançou nesta terça-feira (3) a pré-venda virtual de ingressos para a abertura das atividades, a partir de 13 de outubro. O empreendimento, anunciado em 2019, tem investimento de R$ 60 milhões e deve gerar cerca de 200 empregos diretos entre a obra e a operação definitiva.

Com 11 mil metros quadrados de área, o parque fica às margens da RS-235, no bairro Carazal, próximo ao Snowland, e contará com mais de 30 atrações, inclusive interativas, para estimular o público infantil e suas famílias. Entre as áreas em construção destacam-se espaços como a Calçada da Fama, a Cidade dos Carrinhos, o Canteiro de Obras, o Laboratório do Franjinha, as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão e do Luca, além da possibilidade de encontro diário com os personagens no local. Praças de alimentação com pizzaria, hamburgueria e frutaria também farão parte do complexo.

Projetado pelo arquiteto gramadense Márcio Ribas, o empreendimento preza pela acessibilidade e consciência ambiental, e deve se tornar o primeiro parque da América Latina a receber certificações LEED Well e Green Building, de acordo com as adequações sustentáveis e de pouco impacto ao meio ambiente.

pedra fundamental da Vila ocorreu O lançamento daem agosto de 2019, em Gramado, e contou com a presença do criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, acompanhado dos personagens e de seu filho Mauro Sousa, diretor da produtora Mauricio de Sousa Ao Vivo.

Esse será o segundo parque temático do grupo no País, onde desde 1993 mantém em São Paulo o Parque da Mônica, com cerca de 20 atrações educativas e interativas, no Shopping SP Market.

Nesta terça, o desenhista divulgou o projeto gaúcho por meio de vídeo nas suas redes sociais. "A Mônica e sua turma estão de casa nova, todos os personagens do Bairro do Limoeiro estão chegando a Gramado para viverem novas aventuras com você e toda a sua família. A Vila da Monica Gramado vai ser um lugar com muita diversão, aventura e fantasia, onde todo o universo da Turma da Mônica se torna realidade, vamos te esperar lá", anunciou Souza.

A empresária Manoela Moschem, Mauro Sousa e os personagens da Turma da Mônica visitaram a obra recentemente. Fotos: Vila Mônica Gramado/Divulgação/JC

Para a investidora local da Vila, Manoela da Costa Moschem, também sócia do Snowland, o parque proporcionará um verdadeiro encontro de gerações. "Os brinquedos podem ser acessados por crianças de zero a 99 anos. Mas o mais importante são os valores compartilhados por meio de um ambiente familiar e lúdico”, destaca. Com ampla experiência no setor de entretenimento e turismo, a empresária é atualmente presidente da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg).