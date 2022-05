Luiz Carlos Bohn é reeleito presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac

A Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) promoveu, nesta segunda-feira (2) a eleição para a gestão 2022/2026. A chapa única liderada pelo empresário Luiz Carlos Bohn venceu em votação na sede da instituição (Rua Fecomércio, 101, Bairro Anchieta - Porto Alegre). Este será o terceiro mandato consecutivo de Bohn à frente da Federação.

Natural de São Sebastião do Caí, Bohn tem 76 anos e, além de presidente da Fecomércio-RS, também é 2º vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e coordenador das Câmaras Brasileiras do Comércio. Bacharel em Ciências Contábeis, é proprietário da L.C Bohn Participações Ltda.

Para o presidente, a terceira gestão é a oportunidade de consolidar os aprendizados anteriores e auxiliar os sindicatos na recuperação pós-pandemia. “Nosso principal foco é a integração dos sindicatos, que enfrentaram dificuldades com a crise trazida pela Covid-19. Sendo assim, trabalharemos para ajudá-los a se reerguer financeiramente, em estrutura física e organizacional. Com tecnologia e uma boa gestão de negócios, vamos nos esforçar para colocar os parceiros no futuro do trabalho, adaptados ao novo normal”, destaca.

Metas para a gestão 2022/2026

Entre as metas da nova gestão está, principalmente, investir na interiorização da Fecomércio-RS, criando ainda mais proximidade com os sindicatos empresariais filiados pelos próximos quatro anos.

Neste ano, a entidade retoma duas ações presenciais importantes no interior do Estado. O Giro Pelo Rio Grande, que desde 2011 realiza eventos para promover a integração com os empresários, é uma delas e tem como intuito unir forças através da discussão de temas de interesse. Há programação para os municípios de Alegrete (maio), Ijuí (junho), Farroupilha (julho) e Jaguarão (agosto). Outra iniciativa é a agenda de Reuniões Regionais, que são encontros da entidade com os sindicatos para ouvir as demandas dos empresários e dos comércios locais. Em 2022, elas estão previstas para as cidades de Santana do Livramento, Rio Grande, Cachoeirinha, Nova Prata, Santa Cruz do Sul e Erechim.

Ainda neste ano, a Fecomércio-RS lançará o Representa+, uma plataforma digital web/mobile que possibilitará a participação ativa na formulação das leis que impactam direta ou indiretamente nos negócios. Com análises de qualidade e credibilidade, a plataforma traz um conteúdo simplificado para a consulta de projetos de lei. O usuário poderá visualizar os projetos, votar e, ainda, definir sua prioridade. Com isso, a Federação agrega, canaliza e conduz as opiniões dos empresários gaúchos ao poder público, aumentando sua força para acelerar as mudanças positivas e barrar as negativas.

“Me sinto muito preparado e entusiasmado para dar continuidade a este trabalho que faz tanta diferença para o Estado. Com representações de todas as regiões do RS, vamos capacitar líderes e incentivar o aprimoramento contínuo para expandir ainda mais o empreendedorismo e o comércio. Continuarei visitando os municípios para ouvir e compreender as reais necessidades, a fim de efetivamente colaborar na resolução dos problemas”, ressalta Bohn.

Entregas para os empresários gaúchos

Pensada para agregar mais eficiência e inovação na condução de iniciativas e ações em favor do setor terciário no estado, a Nova Casa do Comércio Gaúcho foi inaugurada na gestão atual de Bohn. A nova e moderna sede, localizada no bairro Anchieta, foi desenhada para promover o desenvolvimento do setor, dando voz e autonomia às empresas que a Fecomércio-RS representa e a toda sua base de sindicatos filiados. O complexo conta com auditórios, salas de reuniões completas para a realização de eventos externos, dois restaurantes, cafeteria, área verde, espaço de jogos, escola de educação infantil, academia e áreas de lazer para os mais de 500 colaboradores. Saiba mais sobre a Casa do Comércio Gaúcho clicando aqui.

A entidade irá apresentar, no dia 3 de maio, o Lab Fecomércio-RS, um hub de inovação que conectará startups aos empresários de todo Estado. “O Lab Fecomércio-RS tem como objetivo conectar o hoje e o amanhã com a celeridade que o tempo de agora nos impõem. Desse projeto sairão empresas com o foco em desenvolver o nosso sistema e o nosso Estado, disseminando a cultura da inovação e do empreendedorismo”, destaca o presidente Bohn.

Com 1.000 m², o espaço, que ocupa todo o segundo andar da nova sede, conta com estúdios para: livestream, podcast, estúdio foto produto, cabines para webconferência, espaço coworking, além de salas para reuniões e espaços de criação que contam com paredes riscáveis, estimulando a dinamicidade das atividades em grupo. Veja mais sobre o Lab.

Radar de novidades para Sesc e Senac

Continuar oferecendo educação de qualidade, saúde, convívio social e bem-estar também é uma das metas para a gestão de Bohn que se inicia. Para os próximos anos, a inovação e a geração de valor dentro da sala de aula está no escopo de trabalho do Senac-RS, com a oferta de novas tecnologias alinhadas com as reais demandas do mercado. Na área de eventos, o retorno às atividades presenciais, como a tradicional Feira de Oportunidades – FO, é o grande destaque das ações realizadas em 2022. A FO capacita, em uma semana de ações gratuitas, cerca de 100 mil pessoas em todo o Estado.

Na parte de infraestrutura, o destaque em 2022 é a inauguração do novo espaço da Escola Senac de Ensino Médio Distrito Criativo, em Porto Alegre, e a nova escola do Senac em Ijuí. Já em 2023, é a comunidade de Novo Hamburgo que passará a contar com um novo espaço do Senac no município. Além disso, nos próximos anos, a cidade de Pelotas receberá uma nova e moderna escola de gastronomia para atender as demandas de capacitação da região Sul do Estado.

Nos próximos meses, o Sesc/RS retorna com os eventos presenciais com três grandes projetos: o Festival Palco Giratório Sesc, Festival Internacional Sesc de Música, além do Dia do Desafio. Outros destaques são o Futebol Tá na Mesa que, numa parceria do Mesa Brasil Sesc e Instituto Dunga, busca arrecadar alimentos para instituições sociais. As etapas do Circuito Sesc de Corridas e Partiu Natureza, Convenção da Maturidade Ativa e da Semana da Alimentação, também são projetos que ganham espaço no calendário da instituição que prevê chegar a 259 mil clientes cadastrados em 2022.

Para atender melhor a comunidade, ainda neste ano, estão previstas as entregas das escolas do Sesc Santa Cruz e Protásio Alves (Porto Alegre), academias de Três de Maio e Santa Maria, novas instalações de Palmeira das Missões e o Parque Aquático do Sesc Protásio Alves. Nos próximos anos, a comunidade gaúcha também será beneficiada com os novos e modernos espaços do Sesc São Leopoldo, Sesc Santa Maria, Sesc Osório, Sesc Redenção e Teatro do Sesc Alberto Bins (Porto Alegre), além da renovação da frota de caminhões do Mesa Brasil.