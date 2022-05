Vendas do comércio podem chegar a R$ 600 milhões no Dia das Mães, aponta FCDL

Segunda data comemorativa mais importante do varejo, atrás apenas do Natal, o Dia das Mães, que será celebrado no domingo (8), tem potencial para representar um incremento importante nas vendas do comércio gaúcho. A perspectiva da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) é de que o volume comercializado na data possa chegar a R$ 600 milhões, um incremento de até 9% na comparação com o mesmo período do ano passado e de quase 70% em relação ao volume registrado em 2020.

"Neste ano temos fatores muito positivos que favorecem um incremento do consumo no Dia das Mães. A data possui um forte apelo emocional, a rotina das pessoas está quase retornando ao normal após dois anos de muitas restrições devido à pandemia, há o saque extraordinário do FGTS e o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, cuja primeira parcela será creditada até o dia 6 de maio. Portanto, estamos otimistas em relação às vendas nesta data tão importante para o comércio", salienta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O economista Gustavo Inácio de Moraes, da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), parceira da FCDL-RS no estudo sobre a data, reforça o cenário otimista, e ressalta que a economia gaúcha, no primeiro quadrimestre de 2022, teve um dos melhores índices de contratações de trabalhadores dos últimos anos. Isso, segundo ele, além de ampliar o contingente de pessoas com poder de consumo, demonstra a confiança do empresariado em relação a uma economia mais ativa no segundo semestre do ano.

A FCDL-RS aponta ainda que os consumidores seguirão apostando nos produtos tradicionais para presentear as mães, como roupas, calçados e acessórios, fazendo com que esse segmento possa ter um faturamento de até R$ 280 milhões. A expectativa é que o ticket médio dos gaúchos com a compra dos presentes para as mães deva ficar em torno de R$ 210,00.

"Com esse fatores positivos propiciando o incremento das vendas, cabe lembrar aos nossos colegas lojistas a importância de incentivar a vinda dos clientes até suas lojas. Vitrines tematizadas, promoções especiais e facilidades de pagamento são atrativos que podem influenciar de forma decisiva na compra. O consumidor médio está mais conservador do que em anos anteriores, fazendo com que a escolha do presente se concentre muito no preço, e não na marca", conclui Koch.