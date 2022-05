Novos diretores da Portos RS tomam posse na empresa pública

Com a liberação do CNPJ na Junta Comercial, a Portos RS (antiga Superintendência do Porto do Rio Grande - Suprg) concluiu o processo de transformação de autarquia para empresa pública gaúcha e nesta segunda-feira (2) empossou a primeira diretoria nesse formato de administração. O ato aconteceu durante reunião do Conselho Administrativo, convocada especialmente para essa finalidade.

Assumiram na função de presidente o administrador Cristiano Pinto Klinger (que antes era o diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da RS Portos na época de autarquia), como diretores de Infraestrutura e Operações, os engenheiros Lucas Meurer Cardoso e Natan Colombi Martins, como diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, o administrador João Alberto Gonçalves Júnior, e como diretor de meio ambiente, o oceanólogo Henrique Horn Ilha. Já o Conselho de Administração da Portos RS é composto por: Bruno Queiroz Jatene, Diogo Piloni e Silva, Eduardo Teixeira Neto, Jacqueline Andrea Wendpap, José Fernando Marchiori, Leonardo Drumond Vanzin e Thierry José da Silva Rios. Por sua vez, o superintendente da Portos RS (quando era autarquia), Fernando Estima, deve ocupar uma função na gerência de planejamento da nova empresa pública.

A Portos RS tem como atribuição administrar os portos (Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre), as hidrovias e as vias lacustres navegáveis do Estado. Além de garantir a profissionalização da gestão, a alteração da natureza jurídica da entidade tem como objetivo trazer mais dinamismo e possibilitar a realização de investimentos na infraestrutura do sistema portuário, assegurando mais competitividade aos portos gaúchos.