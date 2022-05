Rede SIM compra distribuidora de óleo Destra

A SIM Rede de Postos passou a controlar a Destra, distribuidora autorizada de óleo lubrificante da Petronas no estado de São Paulo. Até a transação, a Destra – empresa com faturamento aproximado de R$ 100 milhões - fazia parte das marcas controladas pelo Grupo Combustran, com mais de 50 anos de atuação no setor de óleo combustível e atuação principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A empresa, que a partir da aquisição passa a se chamar SIM Lubrificantes, tem hoje 50 funcionários que passam a fazer parte do quadro das empresas SIM.

A Petronas - empresa petrolífera da Malásia, responsável pela fabricação e comercialização de diversos produtos, entre eles lubrificantes - está entre as 5 maiores fabricantes de lubrificantes do mundo e presente em 30 países. Com a aquisição da Querodiesel, em março de 2022, a SIM passou a comercializar a marca com exclusividade no Rio Grande do Sul, e agora chega também a São Paulo.

Para Neco Argenta, presidente das empresas SIM é um momento de estímulo e crescimento. “A SIM passa a atuar em um novo mercado, um dos mais desafiadores do país, que é São Paulo. A perspectiva é crescer no segmento de Lubrificantes, que já conhecemos, e também fortalecer ainda mais a parceria com a empresa Petronas”.