Lu do Magalu é a influenciadora virtual mais seguida do mundo

Lu, a personagem de realidade virtual do Magazine Luiza se tornou a maior influenciadora virtual do mundo. Criada em 2003, ela tem quase 6 milhões de seguidores no Instagram, quase 15 milhões no Facebook e 1,3 milhões no Twitter. Segundo o levantamento The Most-Followed Virtual Influencers of 2022 (Os influenciadores virtuais mais seguidos de 2022), do site Virtual Humans, somando todas as redes ela possui mais de 55 milhões de fãs.