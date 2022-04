Dois projetos que somam R$ 18 milhões em investimentos são aprovados pelo Fundopem

O Grupo de Apoio Técnico (Gate), órgão responsável pela aprovação dos projetos incentivados pelo Fundo Operação Empresa (Fundopem/RS), selecionou nesta sexta-feira (29) mais duas empresas para receber o incentivo fiscal dado pelo governo do Estado. O benefício será concedido para a MDA Comércio e Transportes de Cereais e para a Móveis Videira que preveem investir R$ 18 milhões em suas atividades.

A MDA Comércio e Transportes de Cereais, com sede em São Francisco de Paula, na região das Hortênsias, aportará cerca de R$ 10,7 milhões em sua operação, gerando 10 novos empregos. Já a Móveis Videira, de Garibaldi, na Serra gaúcha, pretende investir em torno de R$ 7,3 milhões, propiciando 15 postos de trabalho.

De janeiro a abril de 2022, foram aceitos dentro do Fundopem 27 projetos, que totalizam investimentos de aproximadamente R$ 549 milhões. "Aprovamos mais de meio bilhão em investimentos incentivados pelo Fundopem nos quatro primeiros meses do ano e já nos aproximamos dos R$ 752 milhões aprovados em todo o ano de 2021, o que reflete o reaquecimento da economia gaúcha", avalia o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Edson Brum.

A maior das iniciativas que recebeu o incentivo recentemente é a do grupo Todeschini. A ampliação da fábrica de móveis da companhia em Bento Gonçalves, que deve ser concluída ainda neste ano, é estimada em R$ 272 milhões. O investimento da empresa moveleira será focado na aquisição de maquinário, que exigirá uma duplicação da fábrica em 40 mil metros quadrados, e na implantação de um novo centro de distribuição.

Outra ação de grande porte que ainda não conta com o Fundopem, mas poderá obtê-lo no futuro é a da Whey Powder. A empresa conquistou na terça-feira (26) o licenciamento ambiental para a ampliação da unidade industrial de Palmeira das Missões em 13,4 mil metros quadrados, que prevê investimento de mais de R$ 100 milhões. Com a licença, o projeto para incentivo fiscal pode tramitar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A companhia irá alterar seu processo produtivo, que antes contemplava recepção do leite, pasteurização, desnate e concentração. A partir da alteração, abrangerá o soro do leite/leite e creme pasteurizado, pasteurização, desnate, secagem, resfriamento, envase e expedição. Além disso, está previsto o processamento do composto lácteo de gordura animal (GA) e de gordura vegetal (GV).

Conforme dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Fundopem registra hoje 48 projetos em análise e 54 em fase de envio de documentos pelas empresas. Outra medida idealizada pela pasta, o programa Juro Zero RS, atingiu a marca de R$ 356,6 milhões em financiamentos em menos de três meses de operações. Operacionalizado pelos bancos de fomento vinculados à secretaria, Badesul e BRDE, com o apoio das cooperativas de crédito Sicredi, Cresol e Sicoob, o programa tem até o momento 14.984 contratos finalizados em todo o Estado. Através da iniciativa, o governo gaúcho aportou R$ 100 milhões para subsidiar os juros dos empréstimos concedidos a microempreendedores (ME), microempreendedores individuais (MEI) e empresas de pequeno porte gaúchas (EPP).