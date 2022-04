Projeto de R$ 77 milhões na Zona Norte terá moradias modernas e geração de 500 empregos

Os tapumes amarelos que há cerca de um mês chamam a atenção em uma área da avenida Benjamin Constant, na divisa entre os bairros Moinhos de Vento e Floresta, Zona Norte de Porto Alegre, escondem a preparação do terreno que receberá um novo empreendimento imobiliário que promete movimentar a região, tradicionalmente destinada a pontos comerciais. No local, com investimento de R$ 77 milhões, a construtora Pavei irá lançar um projeto de novo conceito moderno de moradia, com entrega prevista para agosto o de 2025.

O Ben Moinhos Smart Life terá 132 apartamentos de 34, 40 e 62 metros quadrados, em formato studio de um e dois dormitórios, com infraestrutura diferenciada e compartilhada no condomínio, que englobará rooftop com piscina, churrasqueiras, salões de festa, academia, pet place, lavanderia coletiva e coworkng com salas de reuniões.

"Esse conceito busca lançar apartamentos pequenos, de baixo custo de condomínio, mas com grande infraestrutura de serviços e lazer de uso coletivo. O mercado tem bastante demanda para este tipo de produto, especialmente na região, uma zona consagrada da cidade, próxima do bairro Moinhos de Vento e com muitas empresas no entorno", relata o diretor comercial da Pavei, Rodrigo Pavei.

O terreno, que antes abrigava um estacionamento, foi negociado pela construtora há dois anos. Em fase de limpeza e adequações para início da obra ainda no segundo semestre de 2022, o projeto terá 12 mil metros quadrados de área construída, e prevê uma torre de apartamentos e espaço para a instalação de duas lojas comerciais.

vizinho Hotel Moov Segundo Pavei, a operação deverá gerar 200 empregos diretos e mais de 300 indiretos, e espera colaborar para consolidar uma mudança na configuração da região, que vem recebendo novos empreendimentos, como é o caso do, inaugurado no ano passado, e erguido atrás da fachada restaurada do antigo Cine Astor.

Projeto terá rooftop para área de lazer, pavimento com lavanderia coletiva e coworking com salas de reuniões. Fotos: Pavei/Divulgação/JC

Embora a construtora tenha recebido a liberação do registro da obra há apenas uma semana, 15 unidades do Ben Moinhos Smart Life já foram comercializadas desde então, o que confirma a aposta da construtora nesse tipo de projeto. "O brasileiro tem cultura de investir em patrimônio imobiliário e esse novo formato tem tido bastante adesão. As pessoas querem morar e ter serviços e facilidades na própria área, como poder trabalhar e fazer reuniões sem sair do prédio. A modernidade dos apartamentos studio e a opção de lazer completo são uma tendência real, então, unimos tudo aquilo que as pessoas precisam para viver bem", comenta Pavei.

Segundo o executivo, a expertise da empresa na construção de prédios em bairros próximos à região foi fundamental para a escolha do local do novo empreendimento, vista como de grande potencial de expansão e de reformulação na cidade.

Há 21 anos no mercado gaúcho, a Pavei, que atua também em Santa Catarina, já entregou mais de 1,4 mil apartamentos na Capital e, atualmente, conta com dois empreendimentos em fase de obras.