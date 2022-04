Suzana Vellinho é empossada como nova presidente da ACPA

A empresária Suzana Vellinho tomou posse nesta quinta-feira como presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) durante cerimônia realizada no Salão Nobre no Palácio do Comércio, sede da entidade. A nova gestão administra a ACPA até 2024. Suzana passa a ser a primeira mulher a presidir a entidade em 164 anos.

Ela afirmou que sua gestão será descentralizada, com os diretores atuando em áreas específicas, propondo soluções para aspectos importantes. "Acredito que, até o final do mês de maio, a ACPA já terá o resultado dessa avaliação e, deste modo, vamos organizar as metas", destaca. O diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero, integra o quadro de diretores da nova gestão da ACPA.

A dirigente salienta que a entidade pretende seguir dando total atenção aos seus associados. "A ACPA quer manter o seu trabalho com uma prestadora de serviços para os seus associados", diz. Na visão de Suzana, a ACPA precisa estar ao lado dos pequenos e microempresários e com objetivo oferecer o empreendedorismo.

Em relação a grandes eventos, como o South Summit, Suzana diz é uma grande oportunidade para Porto Alegre, uma vez que oferece oportunidades e também faz circular na Capital um grande número de pessoas.

Em relação ao cenário político e com as eleições presidenciais marcadas para este ano, Suzana destaca e também mantém a mesma bandeira de seu antecessor na entidade, Paulo Afonso Pereira, de que a ACPA é apartidária.

"Mantemos a posição de que se o político for um bom administrador e fizer bem para a sociedade, a ACPA estará também ao seu favor", comenta. No momento da cerimônia, a empresária relembrou os aprendizados de seu pai, Paulo Vellinho, e de seu avô paterno, José Moraes Vellinho, inspirações para iniciar a sua trajetória empresarial.

Paulo Afonso Pereira, ao entregar o cargo a Suzana, expressou sua gratidão a todos que estiveram a seu lado em sua trajetória à frente da entidade.

Ainda em sua fala, Pereira destacou os diversos acontecimentos e conquistas ocorridos durante a sua gestão, entre estas a criação do MenuPOA, a busca de recursos para um Centro de Eventos em Porto Alegre, e a criação de núcleos empresariais com o objetivo de estimular o desenvolvimento das pequenas e microempresas.