Bolsas da Europa fecham em alta, com balanços, dado, gás da Rússia e NY

Os mercados acionários da Europa fecharam com ganhos nesta quarta-feira (27), após sessão volátil. Alguns balanços corporativos agradaram e apoiaram o quadro, mas também havia certa cautela após um dado da Alemanha e depois que a Rússia cortou o fornecimento de gás para Polônia e Bulgária.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,73%, em 444,31 pontos.

Entre empresas em foco, a ação do Lloyds recuou 0,25% em Londres, perdendo fôlego ao longo do dia, após o banco superar as expectativas em seu lucro no primeiro trimestre.

Também após resultados, Iberdrola subiu 1,99% em Madri e Credit Suisse teve baixa de 2,64% em Zurique. Deutsche Bank registrou baixa de 5,60% em Frankfurt, após revelar forte aumento em tarifas anuais e ampliar provisões para empréstimos inadimplentes.

Na agenda de indicadores, o índice de confiança do consumidor do GfK na Alemanha apontou mínima histórica para maio, em -25,6, com os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Na terça, Moscou cortou envios de gás para Polônia e Ucrânia, no momento em que o governo do presidente Vladimir Putin pressiona para receber pelo produto em rublos, ameaçando estender a medida.

As nações europeias argumentam que isso seria uma quebra de contrato. Segundo a Stifel, a UE teria agora pouco mais de duas semanas para decidir se aceita ou não os termos da Rússia, com o próximo pagamento previsto para 15 de maio. Para o TD Securities, o impacto desse passo "pode ser contido por ora, embora os riscos para a região continuem a crescer".

Também nesta quarta, foi divulgado um documento da Comissão Europeia atualizando a conduta dos membros do bloco na pandemia. A União Europeia pretende conseguir uma resposta eficiente para conter os casos de covid-19, mas ao mesmo tempo preservar a economia, diz o documento.

Nas praças europeias, houve queda na abertura, mas os balanços apoiaram uma melhora ainda nas primeiras horas do pregão. Com fraqueza em Nova York em parte do dia, as bolsas da Europa chegaram também a perder fôlego, mas houve espaço para nova melhora.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,72%, em 7.439,35 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,27%, a 13.793,94 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 registrou ganho de 0,48%, a 6.445,26 pontos.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, avançou 0,45%, a 23.830,11 pontos.

Em Madri, o índice IBEX 35 fechou em alta de 0,46%, em 8.477,70 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,42%, a 5.886,34 pontos.