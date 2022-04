South Summit Brasil é aguardado com expectativa pelos setores de turismo e serviços da Capital

Primeiro grande evento internacional que Porto Alegre sediará desde a Copa do Mundo de 2014 e o arrefecimento da pandemia, o South Summit Brasil é esperado com ansiedade não apenas pelo público das áreas empresarial, de inovação e tecnologia, mas também para os representantes dos setores de turismo, gastronomia e hospedagem da Capital. Com expectativa de receber cerca de 15 mil participantes no Cais Mauá, o encontro, entre os dias 4 e 6 de maio, ocorrerá pela primeira vez fora de Madri, na Espanha, e terá a capital dos gaúchos como palco pelos próximos dois anos, até 2024.

Reconhecido mundialmente como ambiente de inovação e conexões entre startups, empresas e fundos de investimento globais, o South Summit vinha sendo realizado desde 2012 na capital do país ibérico, e já chegou a movimentar cerca de US$ 8,8 bilhões em investimentos. Sua vinda para o Estado foi garantida no ano passado, em viagem que contou com a participação do então governador Eduardo Leite e do prefeito Sebastião Melo. Segundo os organizadores, cerca de mil startups estão inscritas e mais de 400 palestrantes se revezarão nos três dias do evento.

Para a economia de Porto Alegre, ainda em franca recuperação dos impactos e restrições da crise sanitária, o evento é aguardado como uma "virada de chave", capaz de recolocar a cidade no mapa dos grandes eventos. Representantes de entidades setoriais acreditam que esta primeira edição balizará o sucesso e a ampliação do público participante nos próximos anos. "Por ser uma feira internacional, vai nos divulgar para o mundo e servir de teste para os próximos anos. E com o envolvimento do Estado e da prefeitura, garantindo a segurança, a cidade limpa, o trânsito fluindo, e o engajamento de todos, temos tudo pra fazer bonito durante o evento", comenta o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Paulo Geremia.

Segundo ele, o setor de gastronomia, do qual é oriundo, está preparado para bem receber o turista e mostrar a diversidade da culinária de Porto Alegre. Com mais de 1,9 mil restaurantes e similares na Capital e Região Metropolitana, segundo cadastro da entidade atualizado em 23 de março, os estabelecimentos receberam capacitação e orientações do Sindicato para oferecerem cardápios em português, inglês e espanhol, e manterem pelo menos um funcionário que domine o idioma inglês nas praças de atendimento.

"Além disso, os horários de bares, café, lanchonetes e restaurantes serão estendidos durante o evento, para atender bem a demanda entre as tardes e noites. Para isso, folgas de funcionários já vêm sendo adiantadas, para que as equipes trabalhem com capacidade completa nesses dias", comenta Geremia.

Alguns estabelecimentos como o Dionisia Restaurante Vinho Bar, no Moinhos de Vento, já estão preparados para receber os turistas de fora. Com oferta de cardápio em inglês e atendimento especializado, o restaurante tem tradição no atendimento à clientela estrangeira. Além dos atrativos da casa - 64 rótulos de vinho oferecidos em doses, diretos das torneiras, e alta gastronomia -, sua localização, próxima de vários hotéis do bairro, é uma vantagem ao visitante.

Dionisia, no bairro Moinhos de Vento, tem cardápio em inglês e atendimento diferenciado ao turista estrangeiro. Foto: Dionisia/Divulgação/JC

"Cardápio em inglês e atendimento especializado são fundamentais, ainda mais durante um evento como o South Summit, que coloca Porto Alegre em evidência mundial e, com certeza, trará milhares de turistas para a cidade", comenta a proprietária da casa, Jaqueline Meneghetti.

Presidente da seccional gaúcha da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RS), Maria Fernanda Tartoni destaca o 'entusiasmo' dos estabelecimentos com a proximidade do evento, e avalia que o êxito desta edição do South Summit será primordial para ajudar a aquecer o turismo da Capital daqui para a frente.

"A gente acredita que com o South Summit vai ter uma bela movimentação na cidade, vindo muita gente de fora para Porto Alegre. A cidade nunca esteve tão preparada para receber o turista. Os bares e restaurantes estão entusiasmados, e esperamos, de uma vez por todas, que o turismo se torne fonte de renda para a cidade", projeta.