Conta de luz aumentará para 120 mil consumidores gaúchos em julho

Já está aberta a consulta pública na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para debater a revisão tarifária periódica de cinco distribuidoras de energia elétrica do Rio Grande do Sul: Hidropan, Mux Energia, Nova Palma, Demei e Eletrocar. Constam no órgão regulador as propostas iniciais de aumentos nas tarifas de cada uma dessas empresas, que somadas atendem a cerca de 120 mil unidades consumidoras (o que abrange em torno de 600 mil pessoas). Os novos valores oficiais (poderão haver ajustes nos percentuais) vigoram a partir de 22 de julho.

Os efeitos médios ao consumidor (envolvendo alta e baixa tensão) em debate variam de 6,45% a 19,83%. O índice mais elevado, de 19,83%, é o da Mux Energia, que atende aos municípios de Tapejara e Ibiaçá. Somente para os clientes residenciais (classe B1) o aumento sugerido é de 17,41%. Já o efeito médio proposto para os consumidores da Hidropan, que fornece energia para Panambi e Condor, é de 18,17% e para os residenciais de 16,70%.

Para a companhia Nova Palma, que trabalha com Faxinal do Soturno, Nova Palma, Dona Francisca, Ivorá, Silveira Martins, São João do Polêsine, Restinga Seca e parte dos municípios Santa Maria e Júlio de Castilhos, está previsto um efeito médio nas tarifas de 15,08% e para a categoria B1, alta de 12,80%. Por sua vez, a Eletrocar, com atuação em Carazinho, Coqueiros do Sul, Chapada, Santo Antônio do Planalto, Colorado e Selbach, tem como proposta um aumento de efeito médio de 13,14% e para o cliente residencial uma elevação maior: 14,04%. Por fim, o Demei, em Ijuí, prevê um efeito médio de 6,45% e para o segmento residencial de 5,39%.

Conforme a Aneel, os fatores que mais influenciaram na definição dos índices das distribuidoras foram encargos setoriais, componentes financeiros e custo de energia, entre outros. Para Hidropan, Mux Energia e Nova Palma haverá uma audiência pública virtual no dia 12 de maio para a apresentação on-line dos processos e manifestações de interessados em contribuir com sugestões para a revisão tarifária.

Já para o Demei, a reunião virtual será dia 4 de maio e a audiência pública da Eletrocar está marcada para 18 de maio. O prazo para enviar contribuições para Hidropan, Mux Energia, Nova Palma e Demei termina no dia 3 de junho e para Eletrocar em 6 de junho.