Porto Alegre tem mais de mil vagas no Sine nesta segunda

Porto Alegre abre a semana com mais de mil vagas de emprego no Sine Municipal. Desempregados podem buscar a agência principal do órgão na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, a partir das 8h desta segunda-feira (18).

O atendimento vai até as 17h. Das 1.070 ofertas, oportunidades no setor elétrico lideram, com 462 vagas totais, ou 43% da oferta. São 287 vagas para eletricista, 130 para ajudante de eletricista e mais 45 para encarregado eletricista de instalações, informa o Sine. A oferta supre demanda para atendimento de serviços da CEEE Equatorial.

Também tem 45 postos para motorista de caminhão-guincho com munck. No setor de comércio e serviços, há 57 vagas para vendedor interno, destaca o órgão, em nota.

[email protected] O candidato pode ir direto ao Sine ou fazer agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Mais informações pelo

Confira todas as vagas da semana no Sine: