Feriadão de Páscoa reduz público nas feiras ecológicas e no brique da Redenção

A Feira dos Agricultores Ecologistas e a Feira Ecológica do Bom Fim, na avenida José Bonifácio, em Porto Alegre, receberam, neste sábado (16), das 7h às 13h, em pleno feriado da Páscoa, um público abaixo da média em relação às outras edições. Alguns fatores contribuíram para a redução de público. O dia, que iniciou com muitas nuvens e alguns pontos com garoa, porém, logo deu lugar ao sol e a temperatura, que estava ao redor dos 16ºC, às 9h, subiu e trouxe uma animação a mais para quem ficou em Porto Alegre.

A grande novidade, segundo os expositores das duas feiras, é a promessa feita pela prefeitura de Porto Alegre em manter a avenida José Bonifácio fechada nos sábados e também de manter a permissão de uso da rua para colocação das bancas. Os integrantes, deste modo, que antes da pandemia, ocupavam apenas o canteiro central, podem ficar bem distribuídos no local.

Outra novidade na feira é a participação de um expositor de queijos. Thiago Benetti, do município de Glorinha, tem um laticínio orgânico (Benolle) na região e vem para a feira com uma banca de queijos orgânicos, sendo esta a sua primeira participação com a estreia de apenas três tipos do produto. O público participante, neste sábado, gostou da novidade.

A banca com flores comestíveis também despertou a atenção das pessoas. A expositora Luciana Silva, do Sítio Capororoca, na zona rural de Porto Alegre, destaca que a aceitação das flores comestíveis está sendo cada vez maior. “As pessoas estão aprendendo a comer e cada uma delas tem o seu valor nutritivo diferente”, explica Luciana.

O expositor Eliseu Rosa da Silva, proprietário do Sítio Tio Juca, no bairro Lami, em Porto Alegre, e produtor de orgânicos há 25 anos, destaca que o hibisco vendido em sua banca é uma atração para os visitantes. Silva explica que o hibisco serve para decoração e também para alimentação e para fazer chá.

Na feira, duas bancas de produtores da reforma agrária, com assentamentos localizados nos municípios de Viamão e de Eldorado do Sul, também foram destaques, com diversos tipos de arroz orgânico e que já vem processados em embalagem a vácuo. O expositor João Francisco de Moraes Cardoso, com propriedade no município de Eldorado do Sul, produz arroz orgânico e trouxe para expor um produto novíssimo desta safra. A produção, segundo ele, ocorre com as técnicas de manejo ecológico e utilização do marreco de Pequim, nas plantações no combate à infestação de pragas.

Já Huli Marcos Zang, do assentamento Filhos de Sepé, localizado em Viamão, trouxe para expor, diversos tipos de arroz e também subprodutos. Um desses subprodutos e que também gerou o interesse do público, foi a cerveja feita à base de arroz. “É uma cerveja sem glúten e é 100% puro malte do arroz e está tendo boa aceitação. É um produto orgânico e artesanal”, explica.