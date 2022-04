Prefeitos e empresários tentam evitar homologação de leilão de rodovias gaúchas

Apesar do Consórcio Integrasul ter vencido o leilão de concessão de 271,5 quilômetros de rodovias estaduais realizado recentemente, a implantação de cinco novos pedágios (e a manutenção do existente em Flores da Cunha) previstas pelo acordo ainda não é uma questão pacífica. Lideranças políticas e empresariais tentam se articular para impedir que o contrato seja homologado.

As praças de cobrança, além de Flores da Cunha, serão instaladas nas rodovias ERS-122, ERS-240 e ERS-446, nos municípios de São Sebastião do Caí, Ipê, Farroupilha, Capela de Santana e Carlos Barbosa. Os valores máximos a serem cobrados irão variar de R$ 6,85 a R$ 9,83. A maior tarifa está prevista para a estrutura em São Sebastião do Caí, onde o prefeito Júlio César Campani (PSDB), mesmo sendo do mesmo partido do governador Ranolfo Vieira Júnior e do ex-governador Eduardo Leite, é um dos maiores críticos ao resultado do leilão, que só teve um interessado e deságio de 1,3%.

Campani enfatiza que não é contrário a pedágios ou ao sistema de concessão. No entanto, além do elevado preço que será estabelecido para o pedágio da praça que ficará na cidade, o prefeito é contrário à localização em que ela será construída. Conforme o dirigente, ao ser colocada no km 4, como está previsto, a praça ficará em uma zona urbana, dividindo um importante bairro da cidade ao meio. “Fazendo com que os residentes desse bairro, que se chama Areião, tenham que pagar a tarifa quando vão trabalhar e quando retornarem para suas casas”, lamenta o prefeito.

Segundo ele, embora o governo do Estado tenha manifestado que seriam mantidas conversas para chegar a um consenso para a instalação da estrutura, isso acabou não ocorrendo. “Por isso nos insurgimos, não podemos permitir que essa praça divida a nossa cidade”, reforça. A prefeitura buscou algumas medidas legais para tentar impedir essa situação, mas não teve êxito e agora tentará movimentações políticas.

Na terça-feira (19), Campani, que também é vice-presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí (AMVARC), com outros representantes da região, terá um encontro com líderes partidários da Assembleia Legislativa para tratar do assunto. A reunião está marcada para às 11h45min, no gabinete do presidente do parlamento gaúcho, Valdeci Oliveira (PT). O prefeito adianta que a ideia é tentar elaborar um documento a ser apresentado ao governo do Estado solicitando que não seja homologado o resultado do leilão, por ter sido prejudicial aos interesses econômicos do Rio Grande do Sul.

Se o contrato acabar sendo assinado, Campani detalha que, até o final do ano, a concessionária deve assumir o atual pedágio do município de Portão, que será desativado quando a nova praça em São Sebastião do Caí iniciar a operação, o que está previsto para ocorrer até o início de 2024. O prefeito enfatiza que o tema transcende questões partidárias e se trata de um assunto de Estado. “Tanto é que eu, mesmo sendo do partido do governador, não tenho hesitado em criticar a postura do governo do Estado”, salienta.

O dirigente recorda que em dezembro ele participou de uma audiência com o então governador Eduardo Leite, ressaltando que a praça de São Sebastião do Caí ficaria localizada dentro do perímetro urbano. Campani informa que o governo ficou de estudar o cenário e retomar o contato para comunicar uma decisão. “Sequer o governo do Estado teve a elegância ou a lucidez institucional de me comunicar, nós ficamos sabendo da decisão pela imprensa”, fulmina.

Por sua vez, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, considera que o leilão das rodovias foi exitoso. Sobre as críticas de Campani, Lemos argumenta que o fato do prefeito ser do mesmo partido que ele e o governador demonstra que não houve interferências políticas, sendo uma decisão técnica. “Ele tem divergências quanto à colocação do pedágio naquele local, mas é um referencial e a empresa fará estudos e poderá colocar essa praça cinco quilômetros adiante ou para trás”, diz o secretário.

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Sebastião do Caí, Rosano Adam Goulart, compartilha dos apontamentos apresentados pelo prefeito quanto à implantação do pedágio. Goulart acrescenta que a concretização da praça, no local e nos valores propostos, vai refletir no poder aquisitivo da população e impactar os comerciantes locais. “Será muito oneroso para todas as pessoas que dependem da movimentação na ERS-122 para escoar produtos e circular”, adverte o presidente da CDL.

Governo do Estado ressalta ônus de não assinar acordo de concessão