Empreendimentos de saúde, beleza e bem-estar crescem 45% no RS e superam média nacional

Em todo o País, o mercado de franquias conseguiu driblar as dificuldades da pandemia e obteve um crescimento de 10,7% em 2021, chegando a patamares semelhantes aos de 2019, antes da crise sanitária. Nesse contexto, os segmentos de saúde, beleza e bem-estar foram os maiores beneficiados em aumento de unidades e faturamento. No Rio Grande do Sul, especialmente, onde a presença dessa modalidade de negócios cresceu 45%, chegando a 1,5 mil pontos de venda e um faturamento de R$ 1,8 bilhões no ano passado, 22% a mais do que o registrado em 2020.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a procura por procedimentos estéticos e de saúde vem aumentando desde o início da pandemia, e muitos ficaram represados pelas restrições de enfrentamento à Covid e trabalho em home office. Além disso, a possibilidade de atividade laboral remota também tem encorajado os consumidores a realizarem tratamentos e não se preocuparem com o afastamento do escritório durante a recuperação.

Essa realidade vem sendo observada pelo empreendedor Christian Marafigo Jasnievicz, proprietário de três unidades da franquia de saúde e beleza Royal Face, especializada em tratamentos estéticos e harmonização facial. O empresário, que começou em 2020 o negócio em São Leopoldo, associado à irmã, abriu a segunda franquia em 2021, na Capital - na avenida Benjamin Constant, bairro Floresta-, e, em 2022, expandiu para Passo Fundo. O sucesso das clínicas foi tanto, que uma nova filial será inaugurada na Zona Sul de Porto Alegre daqui a dois meses.

"Entramos nesse mercado com minha experiência em administração e marketing e minha irmã como farmacêutica esteta, e vem sendo muito desafiador. Em pouco tempo expandimos e, em meio à pandemia, dobramos nosso capital social. Vimos que a demanda dos clientes só cresce e que esses tratamentos e procedimentos vieram realmente para ficar", comenta.

Unidades da Royal Face em Porto Alegre (foto), Passo Fundo e São Leopoldo tiveram investimento de R$ 400 mil cada. Crédito: Reprodução/Royal Face/JC

As clínicas, especializadas em serviços como peeling, aplicação de botox, ácido hialurônico, fio de preenchimento facial, tratamentos corporais e harmonização facial, que custam entre R$ 100,00 e até R$ 15 mil, têm quatro funcionários por unidade e receberam investimentos na ordem de R$ 400 mil cada uma. Nesse processo, Jasnievicz ressalta o apoio recebido do franqueador como essencial para a implantação do negócio. "As ferramentas que recebemos do franqueador da rede foram fundamentais nesse início e adaptação ao nossos mercado. Com o tempo, conseguimos lapidar esses ensinamentos e torná-los mais agressivos, de acordo com nossos objetivos", conta.

Presente em 20 estados, a rede Royal Face encerrou 2021 com 160 novas unidades e 253 comercializadas, com meta de faturamento anual superada (R$ 150 milhões) e geração de 800 empregos diretos e 4 mil indiretos. Lançada em 2018, a empresa já realizou mais de 200 mil procedimentos, e se destaca pela flexibilização dos meios de pagamento, o que torna os serviços mais acessíveis ao público e fortalecem a rede. De acordo com o franqueado, o "carnê da beleza" oferecido nas clínicas faz todo o diferencial do negócio. "Temos financiamento próprio e crédito simulado e aprovado na clínica mesmo, o que facilita muito a acessibilidade dos clientes aos procedimentos estéticos, que podem ser parcelados em até 24 vezes. Hoje, só não faz o procedimento quem não quer", enfatiza o empreendedor.

No Brasil, o faturamento do mercado de franquias passou de R$ 167 bilhões em 2020 para R$ 185 bilhões em 2021, um crescimento nominal de 10,7%, chegando a patamar semelhante ao de antes da pandemia. O segmento de saúde, beleza e bem-estar, segundo a ABF, foi responsável por um faturamento de cerca de R$ 39 bilhões em 2021, crescimento de 11,2% em relação ao ano anterior, chegando a 30 mil unidades no Brasil, o que representa um incremento de 10,5% na comparação com 2020.

"O mercado de franquias consolidou sua curva de recuperação em 2021, compensando grande parte das perdas de 2020 e quase igualando o desempenho de 2019. E a Região Sul cresceu a cima da média nacional, faturou R$ 33,2 bilhões em 2021, um crescimento de 13,8% em relação ao ano anterior. Já em número de unidades, o mercado sulista expandiu 8,9%, com 29.817 operações", explica André Belz, diretor regional da ABF.

Segundo ele, os resultados superiores à média nacional registrados no Rio Grande do Sul estão ligados a um maior desenvolvimento econômico e poder de consumo, além da diversificação dos negócios. Por conta disso, a região Sul do país é o segundo maior mercado de franquias do Brasil. "A região Sul traz uma combinação única no País: desenvolvimento econômico e social acima da média nacional, com uma economia diversificada e empresas fortes. Não por acaso, a região tem um dos melhores IDHs. Além disso, abriga vários polos de desenvolvimento, tanto nas capitais como no Interior e litoral", completa.