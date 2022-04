Melnick projeta 13 lançamentos até o fim deste ano

A Melnick, construtora e incorporadora, fechou o ano de 2021 com um lucro líquido de R$ 83 milhões, alta de 40% em relação ao ano anterior. No ano passado, o Valor Geral de Vendas (VGV) de empreendimentos lançados pela empresa somou R$ 1,1 bilhão. Na comparação com 2020, o número representa um crescimento de mais de 60% no VGV de lançamentos. As informações são do vice-presidente de Operações da Melnick, Marcelo Guedes.

O executivo prevê um ano desafiador em 2022 em função das questões macroeconômicas, mas demonstra otimismo. A incorporadora vai entregar 13 empreendimentos até dezembro. São projetos maturados há anos e que agora vão sair do papel. O mais conhecido é o Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre. No primeiro semestre, o complexo vai abrir uma megaloja da Leroy Merlin. Depois, será a torre com salas comerciais e o hotel Hilton. Mais para o fim do ano, está previsto o início da operação do shopping center no local.

Dez projetos são de empreendimentos que somam 33 torres residenciais e comerciais, com mais de 2,7 mil unidades – nove estão em Porto Alegre e outro em Canoas. Os outros três são um loteamento no município de Passo Fundo, e condomínios em Caxias do Sul e Xangri-lá, no Litoral Norte, sendo que este foi entregue em fevereiro.

junto ao antigo supermercado Febernati, em frente à Praça da Encol, essa, uma iniciativa em parceria com o Grupo Zaffari Paralelamente, a empresa trabalha pensando no futuro, com um banco de terrenos robusto, que permitirá futuras incorporações, bem como projetos imobiliários já aprovados e que ainda não saíram do papel. Entre as iniciativas previstas na Capital, estão empreendimentos no terreno do antigo Ginásio da Brigada Militar e, que irá instalar um supermercado no local.

Neste ano, a empresa também fará a entrega da primeira fase do Nilo Square, empreendimento de alto padrão na avenida Nilo Peçanha, cujo VGV supera R$ 700 milhões. Neste projeto, a Melnick conta com a parceria do grupo hoteleiro Emiliano. O projeto prevê ainda uma torre mista com salas comerciais. De certa forma, é uma retomada, considerado que o mercado de Porto Alegre reduziu o número de projetos e ofertas de salas corporativas com a pandemia.

