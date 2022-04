MPT-RS emite recomendação a Farmácias São João sobre vedação a discriminações

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) emitiu uma notificação recomendatória às Farmácias São João, uma das maiores redes do setor farmacêutico no Estado, como parte do Inquérito Civil aberto para apurar um áudio gravado por uma das funcionárias da empresa listando critérios discriminatórios no processo de contratação.