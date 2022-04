Fras-le oficializa abertura de novas ações ao mercado financeiro

O toque de campainha em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (11) na sede da B3, em São Paulo (SP), celebrou a oferta primária de ações da Fras-le (FRAS3), powerhouse de reposição em autopeças que realizou seu IPO em 1971.

A oferta de ações busca captar recursos que serão direcionados para a continuidade da estratégia de expansão da companhia e investimentos em inovação. A distribuição pública primária foi de 52.450.000 novas ações.

Realizado na sede da B3, no centro de São Paulo, o evento contou com a participação do diretor de Relacionamento com Clientes da B3, Rogério Santana, do presidente das Empresas Randon e também conselheiro da Fras-le, Daniel Randon, do diretor-superintendente da Fras-le, Anderson Pontalti, e do diretor de M&A e Relações com Investidores da Fras-le, Hemerson de Souza, além de executivos, colaboradores e convidados.

“Esse movimento representa o sucesso da estratégia da nossa operação, direcionada a captar recursos para a continuidade do crescimento da Fras-le. Vamos seguir nossa expansão de mercado, ampliar nossa presença internacional e explorar tecnologias novas, a exemplo das pesquisas de nanotecnologia (desenvolvidas pela empresa NIONE). Este momento reforça o novo patamar alcançado pela empresa nos últimos anos e nos posiciona como um dos players mais estratégicos no segmento”, ressalta o diretor de M&A e Relações com Investidores da Fras-le, Hemerson de Souza.

A oferta de ações foi realizada sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., do Banco BTG Pactual S.A., do Banco Bradesco BBI S.A. e do Banco Safra S.A., nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, pelo BTG US Capital LLC, pelo Bradesco Securities, e pelo Safra Securities.