CPFL aumenta participação na CEEE-T desembolsando R$ 1,1 bilhão

Jefferson Klein

Após ter assumido o controle da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T) no ano passado, pagando R$ 2,67 bilhões ao governo do Estado por 66,08% do capital social da antiga estatal, o grupo CPFL aumentou ainda mais sua participação na empresa. A CPFL adquiriu agora 32,66% que pertenciam à Eletrobras, por um montante de cerca de R$ 1,1 bilhão.