Federasul pede esclarecimento sobre editais de concessões

Durante a reunião-almoço Tá na Mesa, realizada ontem, a Federasul informou que pretende conversar com o governo do Estado sobre os editais do projeto de concessões de rodovias estaduais. Segundo o presidente da entidade, Anderson Trautman Cardoso, a ideia é solicitar a suspensão da publicação dos editais até que sejam esclarecidas questões que as entidades empresariais vem propondo e que não têm retorno do governo.

O evento tratou das concessões com três representantes de entidades atingidas pelas rodovias estaduais que serão concedidas (Serra, Vale do Taquari e Região Metropolitana), além do poder legislativo, na figura dos deputados Tiago Simon e Fábio Ostermann.

Conforme Cardoso, a Federasul apoia as concessões, mas não de forma irrestrita. "Alguns pontos precisam ser melhor debatidos e nós já externamos essa posição em outras oportunidades", enfatizou.