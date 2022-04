Paulo Afonso Pereira destaca recuperação do protagonismo da ACPA

Ao fazer um balanço de seis anos de gestão em três mandatos consecutivos à frente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), o empresário Paulo Afonso Pereira destacou a retomada do protagonismo da entidade. Foi durante a reunião-almoço MenuPoa, que teve uma edição especial com a participação de jornalistas nesta terça-feira (5) no Palácio do Comércio.

O presidente da ACPA, que deixa o cargo neste mês de abril – em seu lugar assume Suzana Vellinho Englert, vice-presidente da associação –, observa que, por décadas, a entidade ficou em segundo plano, tendo a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) à frente, inclusive com o presidente acumulando o cargo nas duas entidades empresariais.

Paulo Afonso lembrou que durante anos foi vice-presidente da Federasul e nunca viu a Associação Comercial de Porto Alegre ganhar o espaço que merecia. “Só foi possível após a mudança no estatuto. O presidente da Associação Comercial era necessariamente presidente da Federasul. Com essa alteração, estatutariamente, abriu-se a possibilidade de a ACPA ter uma presidência distinta. Aí, achei que era o momento de agir", lembra o empresário, que foi eleito para comandar a Associação Comercial pela primeira vez em abril de 2016.

O dirigente diz que essa transição foi difícil e passou por muita diplomacia, acordos e costuras. Ele salienta que a ACPA sempre trabalhou em função do interesse das empresas e do desenvolvimento econômico de Porto Alegre. Segundo Paulo Afonso, a ACPA e Federasul estão em um ótimo momento, atuando em conjunto, porém, agora, cada uma com uma rota própria, e sem colisão.

Em relação ao trabalho na entidade, Paulo Afonso revelou que assumiu a entidade com déficit, além de dívidas tributárias e folha de pagamento de funcionários sem recursos para ser paga. E disse que entrega a ACPA no azul, sem dívidas. “Eu deixo um caixa R$ 440 mil. Não é muita coisa, mas é um conforto.”

O dirigente também cita que foi feita a primeira etapa de restauração externa do Palácio do Comércio, prédio imponente no Centro Histórico, inaugurado em 1940 com a presença do presidente Getúlio Vargas, e projetado pelo arquiteto alemão José Lutzenberger, pai do famoso ecologista.

Ao lembrar os desafios que enfrentou na ACPA, o empresário citou a pandemia, quando a entidade saiu em defesa das empresas, para evitar restrições e idas e vindas nas normas governamentais que afetaram o funcionamento das atividades. “Muitos CNPJ deixaram de existir”, lamenta o empresário, que defendia mais flexibilizações.

O editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling; o gerente de conteúdo das rádios Band RS, Oziris Marins, e o gerente e âncora da Rádio Guaíba, Guilherme Baumhardt, participaram da edição especial do MenuPoa, promovendo um bate papo com Paulo Afonso Pereira durante a reunião-almoço no salão nobre do Palácio do Comércio, sede da ACPA.