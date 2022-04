RGE abre 20 vagas para eletricistas em nove cidades gaúchas

A Rio Grande Energia (RGE), da CPFL Energia, está com inscrições abertas para 20 vagas de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica.

Disponibilizadas nesta segunda-feira (4), as oportunidades para trabalhar na companhia gaúcha são destinadas a residentes de Caçapava do Sul, São Gabriel, São Sepé, Cruz Alta, Manoel Viana, Rosário do Sul, Barra do Quaraí, Quaraí e Ibirubá.

Os pré-requisitos são:

Ensino Fundamental Completo (desejável Ensino Médio);

Carteira de habilitação categoria B (definitiva e válida);

Residir na cidade de vaga ou ter disponibilidade de mudança;

Disponibilidade para realizar viagens pela empresa.

Segundo a empresa, pessoas aprovadas na triagem receberão um e-mail com novas informações sobre a seleção. Os escolhidos devem realizar um curso presencial em Santana do Livramento - os gastos com hospedagem, alimentação e deslocamento serão cobertos pela RGE.