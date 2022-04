Missão do RS divulgará Polo Integrado da Química na Europa

polo da química Apresentar o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul e prospectar o interesse de empresas nodo Estado estão entre os principais objetivos da missão internacional para a Europa que será liderada, a partir desta terça-feira (5), pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Durante cinco dias, equipe comandada pelo secretário adjunto da pasta, Joel Maraschin, cumprirá agendas na França e na Itália, onde participa de três eventos.

O convite que deu origem à missão partiu da embaixada do Brasil na França, em parceria com o Comitê de Comércio Brasil França, que promoverá, em Paris, evento nesta sexta-feira (8), para apresentação das oportunidades de investimento do projeto do Polo Integrado da Química RS.

Um dia antes, na quinta (7), a comitiva gaúcha participa na cidade da Feira In-cosmetics Global 2022. No evento, o grupo pretende prospectar negócios que beneficiem o polo, que engloba as regiões de Montenegro e e Triunfo, bem como a região de Encantando, que concentra indústrias do setor de cosméticos e beleza.

No sábado (9) a comitiva, formada ainda pelo diretor de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Sedec, Leonardo Neves, e pelo procurador jurídico da pasta, Vinícius Winter, embarca para a Itália, onde participa da 54ª Feira Vinitaly, em Verona, no domingo (10) e na segunda (11). Considerado um dos maiores eventos do setor vinícola mundial, e a segunda feira em volume de negócios da Europa, a Vinitaly contará com a participação de diversos expositores gaúchos do setor.

Segundo Maraschin, o novo cenário favorável do Rio Grande do Sul à atração de investimentos e empresas, os mecanismos de fomento e os programas de incentivo tocados pela pasta geram a expectativa de um novo momento para o desenvolvimento econômico local.

"Nosso foco é voltado a apresentar o Polo da Química, o Fundopem e o Proerdi, demais ações voltadas ao setor. Mas aproveitaremos também a realização da Vinitaly e a representatividade gaúcha que estará lá para mostrar o que vem sendo feito no Estado, as reformas, o setor de plástico e o Polo Petroquímico, além das viabilidades logísticas das regiões. O ambiente de negócios do Estado tem melhorado muito e precisamos divulgar isso para prospectarmos novos investimentos", comenta o secretário adjunto.

Maraschin substitui na viagem o titular da pasta, Edson Brum, prestes a deixar o cargo para ingressar no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). Brum aguarda para os próximos dias a confirmação de sua sabatina na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, prevista para ocorrer nesta quinta-feira (7) ou na seguinte (14), bem como a aprovação de seu nome pelos deputados.