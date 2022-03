Fras-le lança oferta pública de ações

A Fras-le, de Caxias do Sul, comunicou ao mercado nesta quarta (30) que fará a oferta primária de 52.450.000 novas ações e secundária de até 10.683.708 de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores. Com base no fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 29 de março de 2022, que foi de R$ 14,30 por unidade, a estimativa é que haja ingresso de valores de R$ 750 milhões a R$ 902,8 milhões, se consideradas as ações adicionais.

A oferta restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação dos bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e Safra. O comunicado ainda informa que serão feitos esforços para colocação de ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., BTG US Capital LLC, Bradesco Securities, Inc. e Safra Securities, LLC. As deliberações foram aprovadas na reunião do Conselho de Administração da companhia, na quarta (30).

A Empresas Randon, controladora da Fras-le, também emitiu comunicado ao mercado. Informa que a participação da companhia após a oferta restrita será de, no mínimo, 50,10% das ações ordinárias da Fras-Le, mantendo o controle. Em função do período de silêncio em decorrência do anúncio, a diretoria da empresa não se manifesta sobre os objetivos da oferta pública.