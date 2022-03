Presidente da Federasul toma posse na vice-presidência da CACB

O presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), Anderson Trautman Cardoso, tomou posse nesta quarta-feira (30) como vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). O evento festivo aconteceu no Clube Naval, em Brasília. O desafio da nova gestão é priorizar o fortalecimento das Associações Comerciais brasileiras, inclusive com a ampliação de seus serviços, de forma que todas as entidades possam trabalhar pelo fomento do empreendedorismo no País.