Martha Becker assume comando da Abracom no RS

A empresária Martha Becker, sócia da agência Martha Becker Connections, tomou posse nesta quarta-feira (30) como diretora estadual da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom) no Rio Grande do Sul. Ela sucede Beti Sefrin, diretora da Insider2. Martha assume o mandato para a gestão 2022/2024 da entidade. Ela já ocupou o cargo de diretora regional Sul até passar o bastão para Raquel Boechat, em 2010, já com a criação da diretoria estadual, a pioneira da Abracom.

Durante o evento, que ocorreu no Hotel Blue Tree Tower Milleniun, em Porto Alegre, o presidente-executivo da Abracom, Carlos Henrique Carvalho falou sobre as transformações do mercado de comunicação corporativa, destacando como a pandemia gerou um aumento da relevância deste trabalho nas organizações e também os desafios da transformação digital para o período pós-pandêmico.

A Abracom completa 20 anos de existência no dia 17 de abril. No Rio Grande do Sul, a seção estadual está em atividade desde 2009. Nacionalmente, a associação conta com mais de 180 associadas, representando um mercado que emprega mais de 17 mil profissionais e movimentou R$ 3,02 bilhões em 2020, um crescimento de 5% ante 2019.

Em relação a 2021, Carvalho diz que os números ainda estão sendo computados, mas devem registrar um aumento de 15% a 20% nos resultados do setor. “A pandemia fez com as empresas demandassem mais soluções das agências de comunicação corporativa, devido à necessidade de criar canais e estratégias de diálogo com a sociedade”, destacou Carvalho.

Entre os principais planos para a nova gestão da Abracom no Estado, Martha destaca a capacitação profissional, bem como a montagem de uma comissão de diretores das agências de comunicação corporativa gaúcha, além da incorporação de novas empresas à entidade.

Após o evento, os representantes da Abracom foram recebidos no Jornal do Comércio pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Também participou do encontro Evane Becker, sócia da Martha Becker Connections.