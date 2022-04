Portos do Rio Grande do Sul registram movimentação recorde de 6,2 milhões de toneladas no primeiro bimestre

Com 6.233.998 toneladas de carga movimentada em janeiro e fevereiro de 2022, a Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (Portos RS) informa que este foi o melhor primeiro bimestre já contabilizado. Superou igual período de 2018, quando foram registradas 5.125.683 toneladas. O crescimento alcançou 21,6%.

Os dados levam em consideração as operações realizadas nos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além dos terminais existentes no complexo portuário de Rio Grande. Em relação a contêineres, houve a movimentação de 79.521 unidades entre cheios e vazios.

Os destaques ficaram com soja (aumento de 395,95%) e trigo ( 139%) em relação ao mesmo período de 2021. Na sequência está o cloreto de potássio ( 135%) e o arroz, que praticamente dobrou a movimentação ( 99,89%).

No porto de Pelotas, as movimentações somaram 208.285 toneladas - aumento de 13,5%. As embarcações carregaram 154.155 toneladas de toras de madeira e 54.130 toneladas de clínquer, material utilizado como matéria-prima para fabricação de cimento.

Já o porto da Capital alcançou 96.651 toneladas movimentadas, com destaque para fertilizantes, que no primeiro bimestre somaram 66.880 toneladas.