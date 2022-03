CEEE Equatorial vai instalar call center em Porto Alegre

A CEEE Grupo Equatorial vai transferir o seu call center no Rio Grande do Sul, localizado em São Leopoldo, para Porto Alegre. Atualmente, a operação conta com 80 vagas de trabalho, e vai passar para 225 postos quando vier para a Capital. A ideia é inaugurar a estrutura ainda neste ano. As informações são do diretor de clientes e serviços da empresa, Maurício Velloso, que adianta a intenção de ampliar gradativamente o trabalho. Desde que comprou e assumiu a estatal de distribuição de energia CEEE, o Grupo Equatorial Energia atende a 72 municípios do Rio Grande do Sul, onde vivem 4 milhões de gaúchos.

Um dos pontos em que a empresa está investindo é na regularização no fornecimento de energia em comunidades carentes, trabalhando também a questão social, bem como a segurança no uso da eletricidade. Segundo o superintendente da CEEE Grupo Equatorial, Sergio Oliveira, a empresa também ampliou o número de pessoas beneficiadas pela chamada tarifa social no Rio Grande do Sul. O trabalho, inclui ainda, projetos para troca de geladeiras nesses locais, com a substituição de modelos antigos por novos, bancados pela empresa, e com maior eficiência energética.

Paralelamente, a nova gestão da CEEE-D busca dar um atendimento diferenciado a grandes clientes, como empresas e o poder público. Para isso, consultores especializados atendem demandas de prefeitos que, por exemplo, buscam atrair grandes empreendimentos aos seus municípios mas, para isso, dependem de garantias de infraestrutura energética.

Nesse sentido, também estão previstos investimentos que contemplem necessidades do setor do agronegócio, que tem grande demanda em algumas épocas para atividades como a irrigação de lavouras.

Em relação ao atendimento do mercado local como um todo, a direção do Grupo Equatorial informa que pretende acelerar investimentos para melhorar o serviço e ampliar a capacidade de fornecimento de energia, bem como garantir maior estabilidade ao sistema. Segundo o novo presidente da CEEE Grupo Equatorial, Raimundo Barretto Bastos, a empresa pode quadruplicar os aportes no Estado neste ano na comparação com 2021.

“Uma subestação foi inaugurada em fevereiro no município de Guaíba, aumentando em 60% a capacidade de fornecimento de energia na região”, exemplifica o superintendente Sergio Oliveira. A empresa também vem trabalhando em obras pulverizadas na própria rede.

Velloso, Bastos, Oliveira, acompanhados do executivo de Comunicação Externa, Marketing e Sustentabilidade da CEEE Grupo Equatorial, Fabrizio Panichi, visitaram o Jornal do Comércio nesta terça-feira (29), quando foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Tumelero.