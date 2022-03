CEEE Equatorial abre nova agência de atendimento no Centro de Porto Alegre

Clientes da agora CEEE-D Equatorial, ex-CEEE, já contam com novo local de atendimento no Centro Histórico de Porto Alegre. Nesta segunda-feira (28), a nova sede da empresa foi aberta.

Segundo a CEEE Equatorial, a unidade vai garantir melhor atendimento. O ambiente segue proposta de conexão com serviços digitais. A agência fica na rua Uruguai, 83.

O atendimento vai de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade tem ambiente climatizado, acessibilidade e folheteria comercial. No local, os consumidores poderão solicitar 2ª via de conta, religação, negociação de débitos, alterações cadastrais, encerramento de contrato, ligação nova, entre outros serviços.

Agência tem ambientes para atendimento no Centro Histórico de Porto Alegre. Foto: CEEE/Divulgação/JC

A unidade servirá de modelo para as próximas operações. O espaço é mais amplo e permite maior número de atendimentos, diz a concessionária. No total, serão 41 pontos entre posições físicas, com atendentes especializados, e autosserviços por meio de tablets.

Além da modernização das agências, a CEEE Grupo Equatorial também vai investir em canais como WhatsApp, além de ampliar a capacidade do call center, informa por nota.