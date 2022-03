Novo diretor regional do Bradesco busca atendimento direcionado a cada município

O banco Bradesco, com uma visão direcionada ao futuro, está adequando algumas de suas agências para atender de forma mais vocacionada os negócios de seus clientes. Como exemplo, o destaque para o perfil de clientes voltados a atividades ligadas ao agronegócio em municípios do Rio Grande do Sul. A informação é do novo diretor regional do Bradesco, Marcelo Magalhães, que assumiu o cargo de comando para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina há cerca de 40 dias.

De acordo com o diretor regional do Bradesco, a ideia do banco é justamente facilitar as relações com o mercado, que vem sofrendo modificações em alguns aspectos. Ele diz que as agências são “envelopadas”, conforme os modelos de negócios que dominam aquelas regiões onde elas estão localizadas. “Isto serve para que o produtor rural se identifique com a nossa unidade”, explica. O Bradesco, conforme Magalhães, já tem 500 agências e 500 Postos de Atendimentos com treinamento específico para reforçar o conceito do agronegócio no Brasil.

Neste período e em função da pandemia, as relações dos clientes também evoluíram para outras formas de contato com o banco. Os inúmeros canais de atendimento também passaram a servir em paralelo com as agências físicas. Segundo Magalhães, essas agências físicas passaram por uma readequação, com a implantação de modelo híbrido de trabalho de seus colaboradores. O dirigente destaca, porém, as facilidades que surgiram com o impulso da tecnologia e no novo perfil das relações com o mercado via múltiplas plataformas de relacionamento.

Marcelo Magalhães e o gerente regional do Bradesco, Júlio César Rodrigues Frigini, visitaram a sede do Jornal do Comércio nesta quinta-feira (24), quando foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero. Na oportunidade, Magalhães disse que passa atuar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ele informa que nos dois estados, há 346 agências físicas, além de 117 no modelo prime e mais 180 postos de atendimentos espalhados por diversos municípios.