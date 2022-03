RGE pretende investir R$ 6 bilhões nos próximos cinco anos

A concessionária RGE, que fornece energia a 381 municípios gaúchos, planeja aportar mais de R$ 6 bilhões em obras e melhorias na rede elétrica no período de 2022 a 2026. Somente no ano passado, a distribuidora do Grupo CPFL investiu mais de R$ 1,2 bilhão em aprimoramentos.

Os investimentos foram realizados por meio do Plano de Expansão do Sistema Elétrico (PESE), Plano de Flexibilidade no Atendimento a Localidades (PFAL) e Plano de Confiabilidade da empresa. “Trabalhamos para ser protagonistas no setor como uma das maiores e mais diversificadas distribuidoras de energia elétrica”, afirma o diretor-presidente da RGE, Marco Antonio Villela de Abreu.

Entre as grandes obras entregues em 2021, o dirigente destaca a construção da nova Subestação de Serafina Corrêa. Com investimento de R$ 21 milhões, a ação beneficiou diretamente mais de nove mil clientes com um sistema elétrico mais confiável e robusto. A RGE também modernizou e ampliou outras nove subestações e construiu mais de 84 mil quilômetros de linhas de distribuição em toda área de concessão. Um exemplo é a linha Lajeado 2 - Arroio do Meio, uma obra com investimento de R$ 13,5 milhões que beneficiou 31 mil clientes em nove municípios da região.

“Temos um plano de investimento amplo que contempla todas as cidades da nossa área de concessão”, enfatiza Villela. Além das obras de maior porte entregues, outras 199 obras menores foram concluídas no ano que passou. Estas ações incluem construção e manutenção de rede, segundas fontes de alimentação, instalação de novos religadores telecomandados, substituição de postes e troca de fios e outros componentes da rede elétrica.