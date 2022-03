BSBIOS prevê produzir 1 bilhão de litros de biodiesel em 2022

Apesar das dificuldades que o setor de biodiesel enfrenta atualmente, com a redução dos percentuais originalmente previstos na mistura com o diesel (hoje está em 10% e se projetava 14% para o mês de março), a gaúcha BSBIOS espera para este ano atingir um patamar inédito para a companhia: a produção de 1 bilhão de litros do biocombustível. Em 2021, a empresa, que possui plantas em Passo Fundo (RS) e Marialva (PR) e recentemente comprou uma unidade na Suíça, fabricou 895,4 milhões de litros e registrou um faturamento de US$ 1,5 bilhão.

O grupo, que também desenvolve o Projeto Omega Green, uma biorrefinaria que está sendo construída no Paraguai com investimento estimado em US$ 1 bilhão, tem planos ousados de crescimento para os próximos anos. Uma das metas da companhia é estar entre as três maiores produtoras de biocombustíveis do mundo e tornar suas operações carbono neutro até 2030. Conforme o CEO da BSBIOS, Erasmo Carlos Battistella, se fossem levados em conta os atuais números de mercado, para atingir seu objetivo a companhia precisaria quadruplicar sua atual produção. “Mas, até lá as outras empresas também vão crescer, então o nosso desafio ainda é maior”, diz o executivo.

Battistella foi o palestrante dessa quinta-feira (24) na reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha abordando a questão da transição energética. Ele frisa que, com o crescimento econômico, também aumenta a necessidade de adotar iniciativas para reduzir as emissões que provocam o aquecimento global. Segundo ele, as ações tomadas até agora no planeta não têm sido suficientes.

O empresário salienta que, da primeira Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP) realizada em Berlim, em 1995, até a COP 26, ocorrida em Glasgow, no ano passado, houve um incremento na média da temperatura mundial de 0,69 °C. O CEO da BSBIOS defende que o uso do biodiesel é uma ferramenta importante na direção de atender às metas de diminuição das emissões.

De acordo com Battistella, entre 2009 a 2021, o Brasil produziu 52,2 bilhões de litros de biodiesel, o que corresponde a 98,8 milhões de toneladas de CO2 evitadas. Para se obter o mesmo resultado, seria necessário plantar 706 milhões de árvores. Ele acrescenta que o biocombustível possibilita uma redução de emissões na ordem de 70% a 90% em relação ao diesel fóssil.

Além do biodiesel, Battistella adianta que a BSBIOS tem planos, futuramente, para ingressar no mercado de hidrogênio verde (uma fonte de energia mais limpa que as fósseis). “Queremos participar dessa onda que vai acontecer no mundo”, finaliza o executivo.