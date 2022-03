Caixa reduz taxa de juros do crédito imobiliário na modalidade poupança

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (23) a redução da taxa de juros do crédito imobiliário na modalidade indexada à poupança. As novas taxas partem de TR + 2,80% ao ano, somadas à remuneração da poupança, o que representa uma queda de 0,15 ponto porcentual. As contratações na modalidade com as taxas reduzidas começam no dia 28 de março.

A informação foi divulgada pela Caixa pouco antes de começar o evento Summit Abrainc 2022, organizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) com empresários do mercado imobiliário e a participação do presidente do banco estatal, Pedro Guimarães.

O banco também lançou linha de crédito para reforma e adaptação de imóveis destinados a Pessoas com Deficiência (PcD). A nova linha estará disponível a partir de 28 de março e contará com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para reforma ou adaptação de imóveis próprios, no âmbito do Casa Verde e Amarela (CVA), para famílias que tenham integrantes com deficiência.

A modalidade oferecerá financiamento de até R$ 50 mil, limitado a 80% do orçamento da obra; taxa de juros a partir de TR+ 4,25% a.a; prazo de 240 meses para pagamento; válido para pessoas com renda bruta mensal de até R$ 3 mil.

Outra novidade anunciada pela Caixa são as novas condições do Casa Verde e Amarela (CVA). A partir de 12 de abril, o financiamento às famílias com renda entre R$ 2.000,01 e R$ 2.400,00 do programa terão redução da taxa de juros de 0,5 ponto porcentual no crédito e aumento dos subsídios para aquisição e construção de moradias.

A Caixa registrou recorde de recursos financiamentos à habitação em 2021, chegando a R$ 140 bilhões. Já neste ano, entre janeiro e fevereiro, foram contratados R$ 21,5 bilhões em crédito, crescimento de 33,7% em relação aos mesmos meses do ano passado.