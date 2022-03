Fundopem para aporte de R$ 272 milhões da Todeschini deve ser aprovado em abril

A Todeschini está prestes a ter confirmado o incentivo fiscal do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem/RS) para o projeto de ampliação de sua fábrica de móveis em Bento Gonçalves, estimado em R$ 272 milhões. Conforme o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Edson Brum, o benefício para a iniciativa deve ser aprovado na próxima reunião do Grupo de Análise Técnica (Gate), formado por uma equipe de diversas áreas do governo gaúcho, prevista para 1º de abril.

O investimento da companhia moveleira será focado na aquisição de maquinário, que exigirá uma duplicação da fábrica em 40 mil metros quadrados, e na implantação de um novo centro de distribuição. As obras da expansão começaram em janeiro e devem ser concluídas até o final deste ano. De uma maneira geral, Brum lembra que, em 2021, o Fundopem viabilizou R$ 752 milhões de investimentos no Rio Grande do Sul e neste ano o montante deve ser ainda maior.

O secretário foi um dos participantes da reunião-almoço Tá na Mesa promovida nesta quarta-feira (23) pela Federasul e que tratou do tema “Investimentos no RS”. Outro integrante do encontro foi o diretor geral da Cobra Brasil, Jaime Llopis, que abordou o projeto do grupo espanhol que prevê a construção de uma termelétrica de 1.238 MW (quase um terço da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul) e de um terminal de gás natural liquefeito (GNL) em Rio Grande. Somando todo o complexo, o aporte nessa ação é calculado em cerca de R$ 6 bilhões.

Llopis ressalta que as emissões das licenças de instalação da termelétrica e prévia da unidade de regaseificação, liberadas em fevereiro, sinalizam a viabilidade ambiental das estruturas que era tão aguardada pelo empreendimento. Segundo o executivo, esse era o último elemento necessário para completar o processo de transferência da iniciativa da gaúcha Bolognesi para o Grupo Cobra, que está tramitando dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “Esse é o ponto que estamos agora e não temos dúvidas que isso vai acontecer”, frisa.

Além desse procedimento administrativo, Llopis recorda que há um processo na Justiça requerendo a retomada da outorga (autorização) da usina, que foi revogada pela agência reguladora em 2017 devido a atrasos no cronograma inicial. No entanto, o dirigente argumenta que, se a Aneel concordar administrativamente com a transferência do empreendimento para o Grupo Cobra e com o prosseguimento do projeto, a ação judicial acabará nula e não terá mais razão de existir. O dirigente comenta ainda que não há um prazo estipulado para a análise da questão, mas ele espera que ocorra uma definição o mais rápido possível.