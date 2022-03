Pirahy Alimentos projeta expansão do mercado internacional

A Pirahy Alimentos está em pleno processo de expansão para o exterior e, neste momento, prospecta a possibilidade de seu ingresso no México. A empresa localizada no município de São Borja, na fronteira Oeste do Estado e voltada ao beneficiamento de arroz, é atualmente uma das líderes de seu segmento nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil. A Pirahy Alimentos é hoje a marca de arroz brasileiro que mais vende produtos empacotados para os Estados Unidos.

De acordo com Carlos Ely Jr, gerente da área comercial, marketing e de logística, a empresa estuda um plano de crescimento dentro do mercado nacional e ao mesmo tempo mira na expansão internacional. "Hoje, nós estamos no Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Bélgica, Japão e no Reino Unido, através da Inglaterra e nós temos planos para o mercado mexicano", detalha. Ele também cita que a Pirahy Alimentos irá prospectar outros países, que consomem a variedade comercializada pela empresa, que é do tipo de arroz longo fino.

Em São Borja, a Pirahy Alimentos conta com duas unidades fabris e possui a maior capacidade de armazenagem de arroz da América Latina. Tem um dos parques industriais mais modernos para beneficiamento do mundo. Uma das plantas industriais tem mais de 10 hectares de área e nesta unidade conta com mais 68 silos. A empresa é responsável por 600 empregos diretos.

A capacidade de armazenagem é de 6.500 mil sacos de arroz. A empresa não possui outras unidades, mas dispõe de Centros de Distribuição (CDs) instalados pela região Sudeste do Brasil para facilitar na logística de distribuição dos produtos. A empresa, segundo ele, não divulga os seus números sobre a produção e o faturamento, porém, destaca que os volumes se mantêm estáveis e com taxa de crescimento em um mercado já maduro.

Carlos Ely Jr e Cassiano Brasil, coordenador comercial da Pirahy Alimentos, visitaram a sede do Jornal do Comércio e foram recebidos pelo diretor-presidente Mércio Tumelero e pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero. Nesta terça-feira, o gerente da área comercial, marketing e de logística da empresa participou da reunião-almoço MenuPOA, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Na oportunidade, ele abordou o assunto "Pirahy Alimentos: uma missão além do arroz Prato Fino", destacando as ações sociais promovidas pela empresa desde a sua origem em 1975.

Ely destacou que a Pirahy Alimentos, através de seus proprietários (Celso Paulino Rigo e José Renan Toniazzo) vem, neste momento, apresentar um pouco do trabalho realizado pela empresa ao longo de sua história voltada ao lado social e destinando boa parte de seus dividendos aos inúmeros projetos de apoio ao próximo. "Há muitos anos surgiu a vontade de ajudar e a empresa iniciou alguns projetos em São Borja (Escola de Educação Infantil Recanto da Alegria I e II, Centro Espírita José Ferreira de Moraes e Comunidade Terapêutica Chico Xavier)."