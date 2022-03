Nova diretoria do Conselho Regional de Contabilidade do RS toma posse

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, realizou, nesta terça-feira (22), cerimônia de posse da nova diretoria (biênio 2022/2023) e dos conselheiros eleitos. A solenidade ocorreu por volta das 19h na Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e deu início, oficialmente, à gestão liderada pelo novo presidente da entidade, Márcio Schuch Silveira.

Embora a atual gestão esteja ativa desde o início deste ano, a solenidade simboliza a transição do novo grupo de trabalho, conforme destaca o novo presidente. "Em síntese, trabalharemos para que o profissional de contabilidade participe, cada vez mais, do desenvolvimento econômico gaúcho. Somos mais de 37 mil profissionais no Estado, assessorando gestores de todas as entidades, sejam elas públicas ou privadas", destacou Silveira.

Como marca, a nova diretoria quer promover uma gestão conectada com a evolução tecnológica pela qual o mundo passa. "Queremos conseguir capturar toda essa transformação que estamos passando e que isso possa ser convertido em ações dos profissionais de contabilidade por meio do ambiente onde estão inseridos", concluiu o presidente do CRCRS.

Os outros nomes da nova diretoria são: Grace de Avila Rodrigues (vice-presidente de gestão); Tatiana Pedrotti (vice-presidente de relações com os profissionais); Elaine Strehl (vice-presidente de Registro); Paulo Comazzetto (vice-presidente de Controle Interno); Patrícia Arruda (vice-presidente de Desenvolvimento Profissional); Marco Aurélio Barbosa (vice-presidente de Fiscalização); Juliano Abadie (vice-presidente de Fiscalização) e Ricardo Kerkhoff (vice-presidenrte de Tecnologia e Inovação).