Avança processo de doação da Usina do Gasômetro para prefeitura de Porto Alegre

O repasse para o município de um complexo que é um símbolo cultural para os porto-alegrenses, a Usina do Gasômetro, está mais próximo de se concretizar. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta terça-feira (22) a alienação do prédio, hoje de responsabilidade da Eletrobras. Porém, o órgão regulador do setor elétrico submeteu a operação à concordância da União, através da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU).

Se a União não tiver interesse no imóvel, a Eletrobras poderá realizar sua alienação, o que inclui a doação. Em seu relatório, o diretor da Aneel Sandoval de Araújo Feitosa Neto recorda que a usina atualmente é inservível para o setor elétrico, ou seja, não tem mais como exercer sua função original que era a geração de energia. Além disso, ele acrescenta que, conforme informado, “o imóvel se encontra em reforma e modernização por parte do município e que se estuda transformar a Usina do Gasômetro em um novo marco de inovação e desenvolvimento da cidade. Projeto que se integra perfeitamente à ampla revitalização que a prefeitura realiza na Orla do Guaíba, para aproximar ainda mais o cidadão e os turistas do contato com o rio”. Essa explicação atenderia, segundo Feitosa Neto, o uso de interesse social do espaço.

A reportagem do Jornal do Comércio entrou em contato com a Eletrobras para saber em quanto tempo e como seria o repasse da Usina do Gasômetro. Por meio da sua assessoria de imprensa, a empresa respondeu que ainda não houve a regulamentação do art. 3º da Lei nº 14.120/21 referente à alienação ou transferência à gestão da SPU de bens da União sob administração da Eletrobras e sem isso, “não é possível qualquer posicionamento até este momento”.

A Usina do Gasômetro, projetada para gerar energia com carvão mineral, foi inaugurada em 15 de novembro de 1928 e desativada em 1974. A Eletrobras assumiu o complexo, então da CEEE, em 1977. Em 1982, a companhia realizou a cessão de direito de uso gratuito do complexo ao município de Porto Alegre. O espaço foi aberto à população como centro cultural no ano de 1991 e está fechado desde 2017 para reformas. Os 18 mil metros quadrados de área abrigam auditórios, salas multiuso, anfiteatros, ambientes para exposições, cinema e teatro. Já em agosto de 2021, a Eletrobras informou à Aneel sobre o pleito de doação recebido da prefeitura da Capital.