CEEE Grupo Equatorial investe R$ 11,5 milhões em dez projetos de eficiência energética para iluminação pública de cidades

A CEEE Grupo Equatorial vai investir aproximadamente R$ 11,5 milhões em dez projetos de eficiência energética em iluminação pública em sua área de concessão, dentro do programa E+ Luzes na Cidade. O primeiro município beneficiado na área de concessão da distribuição, em dezembro de 2021, foi Caraá, onde ocorreu a da troca de 2.176 luminárias de vapor de mercúrio e sódio por unidades LED e dos braços de sustentação da iluminação pública do município.

Ações semelhantes serão realizadas em outras 9 cidades, sendo Morrinhos do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Xangri-Lá, Tramandaí e Três Cachoeiras, no Litoral Norte; Charqueadas, na região Carbonífera; Pinheiro Machado, na Campanha, e Rio Grande e Mostardas, na região Sul. Por meio de Chamada Pública, a CEEE Grupo Equatorial aprovou os projetos apresentados por esses municípios, selecionando-os para serem contemplados com as ações de modernização da iluminação pública.

No total, serão substituídas quase 15 mil lâmpadas em todos os projetos, dentro do Programa de Eficiência Energética (PEE) do Grupo Equatorial, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “Além de trazer economia de energia para as cidades, os habitantes serão beneficiados com ruas mais iluminadas e com tecnologia de ponta em termos de iluminação pública”, afirma o Executivo Corporativo de P&D e PEE do Grupo Equatorial Energia, Júlio César Mendes.

Projetos E+ Luzes da Cidade - Quantidade de lâmpadas que serão trocadas:

Caraá 2.876

Charqueadas 1.691

Morrinhos do Sul 390

Mostardas 1.046

Pinheiro Machado 853

Rio Grande 1.216

Santo Antônio da Patrulha 1.746

Tramandaí 1.539

Três Cachoeiras 1.703

Xangri-Lá 1.686

Fonte: CEEE Grupo Equatorial