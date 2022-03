Pedágio em três estradas federais gaúchas sobe mais de 10% na próxima segunda-feira

A partir da meia noite de segunda-feira (28), a tarifa dos pedágios da CCR ViaSul na BR-290 (Freeway), BR-101 e BR-386 passarão de R$ 4,70 para R$ 5,20. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (22).

O reajuste é de 10,6% e afeta todas as praças concedidas à CCR ViaSul no Rio Grande do Sul - sete, no total.

São duas praças na Freeway, em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí, e uma na BR-101, em Três Cachoeiras. Já na BR-386, são quatro pedágios: em Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff.